La partenza di Hamilton è stata annunciata tra i timori della Ferrari

Ferrari è stata messa in guardia sul fatto che potrebbe rischiare di perdere una vera leggenda della Formula 1, Lewis Hamilton, se deciderà di sconvolgere radicalmente l’organizzazione del proprio team.

L’esperto di F1 e volto di Drive to Survive, Will Buxton, ha espresso il timore che, eliminando il team principal Fred Vasseur, la Scuderia possa innescare l’addio del campione. Le critiche giungono mentre si diffondono voci sulla possibile entrata in squadra di Christian Horner, recentemente uscito dalla Red Bull.

Il lungo percorso ventennale di Horner nel gruppo di Milton Keynes si è concluso in maniera repentina con la nomina di Laurent Mekies come suo successore. Tuttavia, Buxton è fiducioso che l’ex direttore tornerà presto a far sentire la sua voce nel paddock, pur nutrendo seri dubbi che Ferrari possa essere il contesto ideale per lui, soprattutto considerando il delicato equilibrio che attualmente affligge la posizione di Vasseur.

Durante un’intervista a The Sports Agents Podcast, l’esperto ha affermato: "Non posso immaginare che questa sia l’ultima volta che sentiremo parlare di Christian Horner". Buxton ha ricordato come quest’anno si fossero già diffusi rumor riguardanti un potenziale interesse da parte di Alpine, tanto da ipotizzare addirittura un approccio diretto alla Scuderia.

"L’opzione Alpine mi sembra molto più probabile, specialmente grazie al forte legame con Flavio Briatore", ha aggiunto, concludendo con un monito: "Se sostituiranno Fred con Horner, dubito che Lewis continui a correre per Ferrari a lungo termine".

L’esperto Will Buxton dubita di un futuro con Ferrari per Horner

Correlato: Stanco della Ferrari? Hamilton ACCETTA che gli manca la Mercedes

Horner potrebbe guidare il ritorno di un rivale della Red Bull?

Nonostante Alpine non vanti lo stesso prestigio di Red Bull o Ferrari, il team si rivela un’opzione interessante per Horner, qualora desiderasse tornare rapidamente in pista.

L’uscita di Oliver Oakes ha infatti lasciato un vuoto al vertice di un gruppo che, in passato, è stato rivale diretto di Horner; rinnovare la dirigenza potrebbe rivelarsi una mossa vincente per un team che ha lottato duramente durante la stagione.

Attualmente, Alpine occupa l’ultima posizione nel campionato costruttori, con Pierre Gasly a contribuire con l’intero ammontare dei 19 punti accumulati fino ad oggi.

Con l’entrata in vigore di nuove normative a partire dal 2026 e il previsto passaggio a motori Mercedes, l’arrivo di Horner potrebbe segnare l’inizio di una fase particolarmente promettente per il team.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato