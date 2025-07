Antonelli ammette di soffrire in Mercedes

Andrea Kimi Antonelli ha ammesso di essere in difficoltà nella sua attuale fase negativa con la Mercedes nella stagione 2025 di Formula 1.

Il pilota italiano, in dichiarazioni pubblicate da The Race, ha parlato così del suo rendimento nelle ultime settimane: "Per prima cosa, non so cosa dire. Sembra che in questo momento vada tutto storto.

"È difficile trovare degli aspetti positivi. A dire il vero, non sono molto felice. Troppi zeri a referto. Dopo il Canada, ci sto provando [ma] sto lottando per trovare qualcosa di positivo.

"Sembra che nulla stia davvero funzionando per noi e dobbiamo solo concentrarci, resettare e cercare di ritrovare la luce in fondo al tunnel, perché sicuramente non sto attraversando un buon momento", ha ammesso.

Correlato: Vogliono SACRIFICIARE Antonelli alla Mercedes!

Com’è cambiato il Campionato Costruttori dopo il GP di Gran Bretagna?

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha rappresentato un’ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma non sono mancate alcune sorprese nel Campionato Costruttori, soprattutto grazie ai segnali incoraggianti della Ferrari.

Sul circuito di Silverstone non c’è stato margine di errore per nessun pilota, poiché le condizioni climatiche hanno provocato quattro safety car e cinque ritiri, tra cui quello di Kimi Antonelli a seguito di un incidente con Isack Hadjar.

La Ferrari è riuscita a restare in gara, con Leclerc e Hamilton che hanno approfittato dell’errore dei piloti Mercedes. Una piacevole sorpresa è arrivata da Aston Martin, che è riuscita a portare entrambi i piloti a punti, grazie a Fernando Alonso e Lance Stroll.

1. McLaren 460 punti

2. Ferrari 222 punti

3. Mercedes 210 punti

4. Red Bull Racing 172 punti

5. Williams 59 punti

6. Kick Sauber 41 punti

7. Racing Bulls 36 punti

8. Aston Martin 36 punti

9. Haas 29 punti

10. Alpine 19 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato