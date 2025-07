Sainz manda un messaggio FORTE alla Red Bull su Verstappen

Helmut Marko aveva affermato che nel 2015, quando Carlos Sainz e Max Verstappen gareggiavano insieme in Toro Rosso, la loro relazione avrebbe potuto mostrare segni di tensione; tuttavia, il pilota spagnolo ribadisce di avere un ottimo rapporto con il compagno di pista.

Sainz immagina con entusiasmo la possibilità di lavorare fianco a fianco con Verstappen, convinto che la loro collaborazione potrebbe dar vita a un duo vincente all’interno della Formula 1.

Nello stesso anno del loro debutto come compagni in F1, i due mostrarono prestazioni comparabili; nonostante entrambe le forze abbiano brillato, fu Verstappen a lasciare un segno più marcato, conquistando due quarti posti e concluso la stagione al dodicesimo posto nella classifica, mentre Sainz si classificò quindicesimo con diciotto punti sul libretto.

Marko rileva un'atmosfera tossica

Non sorprende che si parli di tensioni tra i due. Helmut Marko, consigliere della Red Bull, ha dichiarato: "L'atmosfera in Toro Rosso era estremamente tossica. Con la struttura che avevamo all'epoca non vedevamo altra via per trattenere Carlos, il che lo ha spinto a passare per Renault, McLaren e infine Ferrari. Carlos era quasi al pari di Max... quasi. Ma costretti a dover scegliere, la decisione era inevitabile."

Sainz, invece, non condivide questa visione e ha commentato: "Posso solo dire onestamente che ho un’ottima chimica con Max, qualcosa che potrebbe non emergere a prima vista." Durante il podcast High Performance ha aggiunto: "Nel nostro primo anno in F1 in Toro Rosso, gareggiavamo con spirito sportivo e il confronto era prevalentemente amichevole. Oggi la nostra relazione è maturata e ci capiamo davvero bene."

Lo scorso anno, mentre era alla ricerca di una nuova squadra e si era appreso dell'ingresso di Lewis Hamilton in Ferrari, Sainz aveva considerato Red Bull come possibile opzione, ma l’occasione si è poi espressamente dissolta. "Se questo è stato il motivo, non riesco a capire perché non vogliano avermi accanto a Max, perché sono convinto che insieme potremmo formare un duo estremamente competitivo in Formula 1," ha concluso il pilota spagnolo.

