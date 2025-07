Wolff riconosce l'enorme dilemma causato da Antonelli alla Mercedes

Il direttore della Mercedes F1, Toto Wolff, ha ammesso di trovarsi di fronte a un dilemma interno riguardante Andrea Kimi Antonelli.

Nonostante il sostegno personale al giovane talento, Wolff ora deve decidere se includere il pilota diciottenne nella stagione 2026. I contratti di Antonelli e del suo compagno George Russell scadranno a fine anno e, con la possibilità che Max Verstappen diventi disponibile, uno dei due potrebbe dover lasciare spazio qualora la Mercedes optasse per acquisire il quadruplice campione.

Quando gli è stato chiesto se Russell dovesse avere la priorità grazie alla sua consolidata esperienza nel team, il direttore austriaco ha precisato: "Russell merita la precedenza perché ha già vinto gare con noi. È un pilota cresciuto all'interno della Mercedes e fa parte del nostro gruppo da lungo tempo." Nel frattempo, entrambi gli atleti rimangono concentrati sul migliorare le proprie prestazioni, ignorando le speculazioni che circolano intorno alla loro situazione.

Russell si è rivelato la sorpresa della stagione: inizialmente considerato un possibile contendente al titolo, le sue prestazioni hanno subito un calo nelle ultime settimane. Adesso dovrà dimostrare di essere ancora in grado di meritare il suo posto, per poter restare in corsa nella seconda metà dell'anno.

