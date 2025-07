Toto Wolff ammette il rammarico per Antonelli alla Mercedes

Il direttore della Mercedes F1, Toto Wolff, ha ammesso di pentirsi di aver scommesso sul giovane esordiente Kimi Antonelli al Gran Premio d’Italia della scorsa stagione.

Il pilota aveva l’occasione di mettere in mostra il suo talento durante la prima sessione di allenamenti, nello stesso weekend in cui veniva annunciato come sostituto di Lewis Hamilton, in partenza per correre con la Ferrari.

Il debutto di Antonelli, purtroppo, si è presto trasformato in un incubo: un contatto con le barriere lo ha costretto ad abortire la sessione alla guida della vettura Mercedes affidata a George Russell. Wolff ha ammesso che si è trattato di un errore mettere il giovane pilota in una situazione di così intensa pressione in un weekend già carico di emozioni, esperienza che ha lasciato un retrogusto amaro a tutto il team.

Il responsabile Mercedes ha spiegato: "Ripensando a quanto accaduto, non è stato saggio inserirlo in macchina a Monza e sottoporlo a una pressione così enorme. Quell’incidente ci ha fatto capire quanto sia delicato il percorso di crescita di un pilota novizio." Dalla scorsa stagione, Antonelli è riuscito a riscattarsi, culminando in una prestazione solida che gli ha permesso di conquistare un meritato terzo posto in Canada, risultato che ha notevolmente impressionato il dirigente.

"Il podio gli ha dimostrato di avere la velocità necessaria," ha continuato Wolff. "Durante la stagione gli abbiamo concesso ampio margine per sperimentare, migliorare e dare il massimo quando si sentiva sicuro in macchina. È proprio questo spirito che, un giorno, potrebbe portare un pilota a vincere un campionato."

