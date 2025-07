La F1 scatena le polemiche alla cerimonia di premiazione di Wimbledon

La domenica sera, Jannik Sinner ha scritto la storia a Wimbledon, aggiudicandosi il suo primo titolo nel prestigioso torneo.

In una serata ricca di emozioni, il tennista italiano, affiancato dal costante sostegno del fratello, ha dimostrato grande determinazione contro il potente spagnolo Carlos Alcaraz.

Dopo aver concesso il primo set per 6–4, Sinner ha reagito con grinta, vincendo i tre set successivi con lo stesso punteggio e chiudendo il match con un punteggio complessivo di 3–1. Questa vittoria rappresenta un traguardo fondamentale nella sua ascesa nel mondo del tennis.

Senza gara di Formula 1

Al termine dello scontro, durante la cerimonia di premiazione, Sinner si è rivolto al pubblico con un sorriso complice.

Pur essendo un grande appassionato e ambasciatore della Formula 1, ha espresso sollievo per il fatto che nel weekend non si sia disputato alcun Gran Premio, poiché, altrimenti, suo fratello avrebbe potuto scegliere di seguire la gara dal cockpit anziché sostenerlo in campo. La sua battuta ha strappato risate tanto agli spettatori quanto allo stesso fratello.

