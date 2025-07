Max Verstappen sta valutando seriamente l’ipotesi di lasciare la Red Bull, un'eventualità che lo porterebbe a correre al fianco di Andrea Kimi Antonelli alla Mercedes, secondo quanto dichiarato dall’ex pilota di Formula 1, Ralf Schumacher.

Verstappen ha conquistato quattro campionati mondiali consecutivi con la scuderia negli ultimi quattro anni. Tuttavia, a metà del 2025 le ambizioni per un quinto titolo consecutivo sembrano appannarsi, dato che si trova con un distacco di 69 punti dal leader del campionato, Oscar Piastri.

La situazione in Red Bull non migliora, con la squadra immersa in una delle crisi più gravi degli ultimi tempi, soprattutto a seguito della partenza di figure chiave come Christian Horner, inaspettatamente estromesso dopo 20 anni alla guida del team. Con la scuderia in una fase di transizione sia a livello gestionale che tecnico – e, nel peggiore dei casi, in piena crisi – Schumacher è convinto che Verstappen stia seriamente valutando l’idea di abbandonare il team in cui corre dal 2016.

Ralf Schumacher incolpa la crisi attuale della Red Bull per il desiderio di cambiamento di Verstappen

«Non credo che i due fatti siano collegati», ha dichiarato Schumacher a Sky Germania, precisando: «Non è una caratteristica intrinseca di Max».

«Certamente, a Max piacerebbe restare in Red Bull, la squadra in cui ha mosso i primi passi e a cui è molto legato, ma temo che questa fase negativa possa protrarsi a lungo», ha aggiunto.

«Nella storia della Formula 1, le fasi di adattamento durano solitamente due o tre anni. Naturalmente, le modifiche alle regole previste per il prossimo anno potrebbero dare un impulso notevole», ha osservato.

«Io, però, non condivido questo ottimismo. Per quasi due anni – o anche un anno e mezzo – Pierre Wache non è riuscito a rendere la monoposto veramente competitiva e affidabile. Per questo, dopo il weekend appena trascorso, sono convinto che Max stia seriamente considerando l’ipotesi di lasciare la Red Bull», ha concluso Schumacher.

Recentemente si è fatto sempre più spazio l’ipotesi di un trasferimento di Verstappen alla Mercedes, una squadra che si troverebbe a dover integrare il pilota olandese accanto a George Russell o Kimi Antonelli, i cui contratti scadono alla fine della stagione. Tuttavia, permangono certe complicazioni, visto che Verstappen è impegnato con la Red Bull fino al 2028.

