Chiedono una norma anti-Verstappen per le sanzioni.

Jacques Villeneuve ritiene il sistema un po’ particolare e nutre grande curiosità nel vedere come il campione del mondo affronterà le prossime gare.

Nelle settimane in arrivo, il pilota olandese Verstappen si troverà a fronteggiare una notevole pressione: aveva già accumulato otto punti con la superlicenza e, dopo un contatto con George Russell, ne ha guadagnati altri tre.

Con un totale di undici punti, ogni errore potrebbe costargli caro, perché raggiunti i dodici sarebbe obbligato a seguire la gara dal box, mettendo a rischio la sua partecipazione in Austria, specialmente dopo aver ottenuto un punto extra in Canada.

Meno libertà

Villeneuve confida che il campione affronterà le prossime gare con la massima cautela, dichiarando: "Non sono sicuro di quando verranno annullati alcuni punti, ma sono certo che ciò inciderà sul suo stile di gara. Non si può correre con la stessa libertà se esiste il rischio di una sanzione". Le sue parole, espresse durante un’intervista a BetVictor Casino, sottolineano l’importanza di dosare i rischi. Questo approccio, a suo avviso, diventa fondamentale alla luce delle nuove regole in vigore.

Il pilota canadese aggiunge che l’attuale sistema appare tutt’altro che ideale. Secondo lui, il metodo è alquanto bizzarro: è possibile guidare in maniera aggressiva fino a cumulare troppi punti. Pur non sapendo se questa strategia gli risulti confortevole, Villeneuve ammette che l’aumento di pressione potrebbe essere gestito dal campione, che da tempo dimostra di saper affrontare situazioni stressanti. In ogni caso, il sistema necessita di una revisione urgente per garantire una competizione davvero equa.

Tuttavia, Villeneuve osserva che l’approccio del campione potrebbe subire alcune variazioni. Ha notato che, in certe situazioni, le penalizzazioni non premiano chi realmente se lo merita, poiché un piccolo errore, ritenuto sufficiente per assegnare un punto, può portare addirittura all’esclusione dalla gara, situazione estremamente frustrante. Auspica, pertanto, una revisione del regolamento che garantisca maggiore equità e incentivi uno stile di gara più responsabile e meno rischioso.

