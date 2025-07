Indicano l'UNICO modo in cui la Mercedes può diventare campione

George Russell ha spiegato l'unico modo in cui la Mercedes potrebbe conquistare un titolo. Il pilota si è detto piacevolmente sorpreso di ritrovarsi affiancato a Oscar Piastri e Lando Norris nella classifica del campionato.

Tuttavia, ha ammesso che la situazione non era quella che aveva immaginato all'inizio della stagione. Secondo Russell, quest'anno la McLaren domina incontrastata, fatta eccezione per alcuni sprechi di punti che, a suo avviso, andrebbero evitati.

Il campionato è possibile solo se la McLaren commette errori

Russell ritiene che le sue chance di conquistare il titolo dipendano proprio da un maggior numero di errori da parte della McLaren.

"Speriamo che le cose procedano così, ma se l'unico parametro è la velocità, non ci ritroveremo improvvisamente nella lotta per il titolo, a meno di non vivere altre giornate come quella di oggi", ha osservato.

Nonostante il buon rendimento mostrato in questa stagione, il pilota non ha ancora definito il suo futuro in Mercedes oltre il 2025: le trattative per un nuovo contratto proseguono, mentre persistono i rumor su un possibile interesse da parte dell'Aston Martin.

"Per me non rappresenta alcun problema, assolutamente. Come ho detto numerose volte, non mi preoccupo per il prossimo anno. Sono convinto che nel 2026 tornerò in griglia", ha dichiarato Russell.

