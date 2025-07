La Ferrari preoccupata per la concorrenza tra i suoi piloti

Lewis Hamilton resta considerato il “numero due” nella Ferrari, anche se non gli è stato ufficialmente assegnato tale ruolo, grazie ai meriti che ha collezionato nel corso della sua carriera.

Fin dal suo arrivo, infatti, Charles Leclerc ha saputo imporsi all’interno del team, subentrando a Sebastian Vettel e mostrando una notevole capacità di valorizzare ogni elemento della squadra, portando progressivamente il suo compagno a vivere una situazione di svantaggio. Le sue prestazioni in pista hanno evidenziato un netto divario tra i due piloti, rendendo palpabile il predominio di Leclerc.

Non si tratta di negare le doti di Hamilton, certo non è invincibile, ma è sorprendente notare come non sia riuscito a stringere davvero la lotta in pista, soprattutto considerando il notevole gap che si rileva durante le gare.

Potrebbe essere che il pilota britannico abbia raggiunto momentaneamente il tetto delle proprie possibilità, senza poter sfruttare il pieno potenziale della vettura. Un miglioramento sostanziale, infatti, era auspicabile, soprattutto se si tiene conto del prestigio e dei successi del passato di Hamilton, in un contesto in cui Charles Leclerc guida con rinnovata determinazione e qualità.

