Si intensificano le voci sul nuovo partner di Antonelli in Mercedes.

George Russell non ha ancora deciso con quale scuderia correre nella stagione 2026 di Formula 1, lasciando aperta la possibilità che Andrea Kimi Antonelli possa avere un nuovo compagno di squadra l’anno prossimo.

Il pilota britannico ha spiegato a GP Fans di non aver firmato alcun contratto e di non essere in trattativa con altre scuderie. Attualmente, Russell è alla sua quarta stagione con Mercedes, sebbene si vociferi che il 2025 potrebbe segnare il suo ultimo anno con il team.

Nel frattempo, mentre Max Verstappen sembra sempre più lontano dall’ottenere il suo quinto titolo mondiale, il pilota olandese sta cercando una nuova squadra in grado di offrirgli una monoposto competitiva. Esiste persino l’ipotesi che Verstappen possa considerare Mercedes come una nuova sfida, un’eventualità che potrebbe complicare la situazione, dato che Russell possiede l’opzione di passare alla Red Bull Racing o ad Aston Martin, pur precisando di non essere in trattativa con nessuno di questi team.

Concentrato sulla vittoria in gara

Durante la conferenza stampa a cui è stato sottoposto, Russell è stato interrogato sulla possibilità di aver già firmato un nuovo contratto. Con un sorriso ha scherzato: “Non si possono più nascondere le cose, giusto?” Successivamente, il pilota ha spiegato: “Non ho alcuna novità rispetto all’ultima volta che ne abbiamo parlato; ho ripetuto questo punto in diverse occasioni, ma al momento la mia priorità è ottenere i migliori risultati possibili.”

Il pilota britannico ha poi aggiunto: “Numerose conversazioni si stanno svolgendo a porte chiuse. Conosco bene la lealtà di Mercedes e ritengo che queste trattative non debbano essere rese pubbliche. Nella scorsa settimana il tema è stato molto discusso a causa dei numerosi titoli, ma la situazione resta invariata: mi sento in forma migliore che mai, ed è questo l’aspetto fondamentale.” Quando gli è stato chiesto se fosse in contatto con altre squadre, ha risposto in modo netto: “No.” Ha infine sottolineato che la possibilità di non rimanere in Mercedes per la prossima stagione è estremamente remota.

