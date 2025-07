Il GRANDE gesto del mentore di Antonelli alla Mercedes

Valtteri Bottas è diventato il mentore di Andrea Kimi Antonelli all’interno del team Mercedes, ma il motivo per continuare ad ammirarlo va ben oltre questo ruolo.

Il pilota finlandese, noto per il suo spirito vivace, ha messo in mostra una personalità sincera e sorprendente negli ultimi anni, passando dal posare nudo per un calendario benefico al cimentarsi in diverse sfide sportive. I giorni della giovinezza in Williams e Mercedes sono ormai alle spalle, e oggi Bottas brilla non solo per il suo carisma, ma anche per il celebre fiocco dorato che ne contraddistingue lo stile unico.

Il pilota 35enne – attualmente riserva per Mercedes nel 2025 – rimane una presenza costante nel paddock, pur non gareggiando regolarmente in questa stagione. Bottas ha mantenuto intatta una tradizione importante durante la settimana di gara: ogni anno invita l’intero staff, composto da oltre 100 appassionati membri della Silver Arrows, a una cena di gruppo, di cui si fa carico personalmente del conto. Questo gesto, sempre ricorrente, sottolinea la dedizione e il senso di appartenenza che contraddistinguono il suo rapporto con il team.

Bottas mantiene la tradizione

Durante la serata Bottas ha commentato: "Ieri sera ho invitato tutto il team a cena; è una tradizione che rispetto ogni anno, coinvolgendo più di 100 persone." Quanto si è speso per questo banchetto? Le stime parlano di cifre che si aggirano su diverse migliaia di dollari, persino a doppia cifra, ma il pilota ha preferito non entrare nei dettagli, affermando semplicemente.

"Non importa, se lo meritavano." Con un tocco di ironia ha anche confessato che, in fondo, lo staff consuma più calorie dei piloti, ricordando di essersi già fatto carico del pranzo annuale per l’intera griglia. In sostanza, questo gesto rafforza il suo carisma e offre un ulteriore motivo per cui qualche fortunata squadra potrebbe riservargli un posto in pista nella stagione 2026, magari per condividere un ottimo filetto.

