Le ultime sul prolungamento del contratto di George Russell con la Mercedes

Sono emerse le ultime novità riguardanti il rinnovo del contratto di George Russell con la Mercedes.

Secondo le informazioni condivise da Diego Mejía sul podcast Pit Pass Analysis, questo è ciò che sta bloccando le trattative per rimanere compagno di squadra di Kimi Antonelli: "Probabilmente lo interpreterei come se George non avesse ricevuto l'offerta che sperava dalla Mercedes.

"Non necessariamente con i soldi, ma piuttosto con le garanzie di rimanere in squadra, a lungo termine e che se il motore Mercedes si rivelasse il razzo di cui tutti parlano da mesi, lui sarebbe in grado di capitalizzare su questo e di essere davvero un contendente al campionato del mondo nei prossimi anni, con l'entrata in vigore di questo nuovo regolamento.

"Non so quanto George stia cercando di ottenere l'accordo che ritiene giusto per lui e che merita. Ci sono molti aspetti da considerare, suppongo, non solo i soldi, credo, ma anche il fatto di non essere nella posizione in cui si trovava Lewis quando ha firmato il suo ultimo accordo con la Mercedes e gli ha aperto le porte per andare in Ferrari", ha osservato.

Com’è cambiato il Campionato Costruttori dopo il GP di Gran Bretagna?

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha rappresentato un’ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma non sono mancate alcune sorprese nel Campionato Costruttori, soprattutto grazie ai segnali incoraggianti della Ferrari.

Sul circuito di Silverstone non c’è stato margine di errore per nessun pilota, poiché le condizioni climatiche hanno provocato quattro safety car e cinque ritiri, tra cui quello di Kimi Antonelli a seguito di un incidente con Isack Hadjar.

La Ferrari è riuscita a restare in gara, con Leclerc e Hamilton che hanno approfittato dell’errore dei piloti Mercedes. Una piacevole sorpresa è arrivata da Aston Martin, che è riuscita a portare entrambi i piloti a punti, grazie a Fernando Alonso e Lance Stroll.

1. McLaren 460 punti

2. Ferrari 222 punti

3. Mercedes 210 punti

4. Red Bull Racing 172 punti

5. Williams 59 punti

6. Kick Sauber 41 punti

7. Racing Bulls 36 punti

8. Aston Martin 36 punti

9. Haas 29 punti

10. Alpine 19 punti

