Mercedes lancia un piano per riportare Antonelli in pista

Mercedes ha reso note le misure adottate per aiutare Andrea Kimi Antonelli a ritrovare la forma in Formula 1.

Toto Wolff, in dichiarazioni riportate da Motorsport, ha dichiarato quanto segue sul giovane pilota italiano: "È stata una fase difficile a partire da Montreal. Due gare davvero sotto la media, e tutti nel team lo percepiscono così.

"E lo stesso vale per Kimi. Penso che, come squadra, dobbiamo tornare a una base solida. È un grande pilota; c’è una ragione se l’abbiamo portato con noi. E come squadra, sappiamo cosa siamo in grado di fare, dobbiamo riconciliarci, resettare tutto nel modo giusto e ripartire da lì.

"Mancano due gare per cercare di recuperare (prima della pausa estiva). Anche oggi sono d’accordo con quanto accaduto. Il primo pit stop è stato un errore di strategia.

"Non avremmo dovuto farlo rientrare. Per essere onesti, non si può davvero dire che abbia sbagliato, vista la sua mancanza di esperienza. Lo abbiamo messo in una posizione impossibile", hanno ammesso.

Com’è cambiato il Campionato Costruttori dopo il GP di Gran Bretagna?

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha rappresentato un’ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma non sono mancate alcune sorprese nel Campionato Costruttori, soprattutto grazie ai segnali incoraggianti della Ferrari.

Sul circuito di Silverstone non c’è stato margine di errore per nessun pilota, poiché le condizioni climatiche hanno provocato quattro safety car e cinque ritiri, tra cui quello di Kimi Antonelli a seguito di un incidente con Isack Hadjar.

La Ferrari è riuscita a restare in gara, con Leclerc e Hamilton che hanno approfittato dell’errore dei piloti Mercedes. Una piacevole sorpresa è arrivata da Aston Martin, che è riuscita a portare entrambi i piloti a punti, grazie a Fernando Alonso e Lance Stroll.

1. McLaren 460 punti

2. Ferrari 222 punti

3. Mercedes 210 punti

4. Red Bull Racing 172 punti

5. Williams 59 punti

6. Kick Sauber 41 punti

7. Racing Bulls 36 punti

8. Aston Martin 36 punti

9. Haas 29 punti

10. Alpine 19 punti

