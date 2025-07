Antonelli è in pericolo? Mercedes riceve il via libera per l'ingaggio di Verstappen

I recenti indiscrezioni su un possibile passaggio di Max Verstappen dalla Red Bull Racing alla Mercedes hanno riacceso il dibattito nel mondo della Formula 1.

Si vocifera infatti che Ola Källenius, amministratore delegato del gruppo Mercedes-Benz, abbia dato il via libera a Toto Wolff per avviare trattative volte ad acquisire il contratto del pilota olandese, un’operazione che, oltre ad avere un notevole peso economico, potrebbe segnare un cambiamento epocale nella dinamica tra le due scuderie.

La prestigiosa La Gazetta dello Sport ha infatti riportato che Källenius, in qualità di CEO e presidente del consiglio di amministrazione del gruppo, ha autorizzato un’approfondita analisi sull’eventualità di aggiudicarsi il talento di Verstappen, con particolare attenzione agli aspetti finanziari.

Negli ultimi giorni il tema non ha fatto che alimentare le discussioni, evidenziando una strategia di mercato ambiziosa da parte della Mercedes. Nei giorni scorsi, entrambe le parti hanno confermato l’esistenza di colloqui, nonostante il pilota abbia precisato a Silverstone di non avere ancora intenzioni definitive per il suo futuro.

Questa dichiarazione risulta particolarmente sorprendente, dato che in passato Verstappen affermava con decisione la sua permanenza in Red Bull Racing, sottolineando come il panorama in F1 sappia, in un batter d’occhio, cambiare direzione.

Il pilota olandese è legato alla Red Bull fino alla fine del 2028, ma possiede una clausola che gli consentirebbe una partenza anticipata qualora le prestazioni del team dovessero calare significativamente. Secondo fonti della stampa sportiva italiana, il contratto potrebbe essere riscatto per una cifra che sfiora i 102 milioni di euro, un investimento astronomico che, tuttavia, potrebbe rientrare nelle possibilità economiche della Mercedes.

Con l’approvazione di Källenius, Toto Wolff ha carta bianca per cercare di assicurarsi il tetracampeone del mondo. All’interno dello stesso ambiente, cresce l’interesse di alcuni collaboratori a lasciare la Red Bull Racing, vista l’incertezza sul futuro della competitività della monoposto. Questo scenario si preannuncia come uno dei possibili colpi di scena della stagione, con ripercussioni che potrebbero ridefinire gli equilibri in pista.

Com’è cambiato il Campionato Costruttori dopo il GP di Gran Bretagna?

Il Gran Premio di Gran Bretagna ha rappresentato un’ulteriore dimostrazione del dominio della McLaren in questa stagione, ma non sono mancate alcune sorprese nel Campionato Costruttori, soprattutto grazie ai segnali incoraggianti della Ferrari.

Sul circuito di Silverstone non c’è stato margine di errore per nessun pilota, poiché le condizioni climatiche hanno provocato quattro safety car e cinque ritiri, tra cui quello di Kimi Antonelli a seguito di un incidente con Isack Hadjar.

La Ferrari è riuscita a restare in gara, con Leclerc e Hamilton che hanno approfittato dell’errore dei piloti Mercedes. Una piacevole sorpresa è arrivata da Aston Martin, che è riuscita a portare entrambi i piloti a punti, grazie a Fernando Alonso e Lance Stroll.

1. McLaren 460 punti

2. Ferrari 222 punti

3. Mercedes 210 punti

4. Red Bull Racing 172 punti

5. Williams 59 punti

6. Kick Sauber 41 punti

7. Racing Bulls 36 punti

8. Aston Martin 36 punti

9. Haas 29 punti

10. Alpine 19 punti

