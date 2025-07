Ti presentiamo tutte le informazioni essenziali per vivere intensamente l'attività di sabato nel Gran Premio di Gran Bretagna, parte del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

Il circuito di Silverstone ospiterà il 5 luglio la FP3 e la sessione di qualifica della dodicesima tappa. Sarà un evento speciale: per la prima volta, Lewis Hamilton gareggerà con i colori della Ferrari, mentre Andrea Kimi Antonelli punta a consolidarsi come grande sorpresa e Carlos Sainz cercherà di esprimere il meglio con la Williams.

Aston Martin e Fernando Alonso, invece, cercheranno di mantenere il notevole slancio conquistato grazie ai recenti miglioramenti della monoposto. Franco Colapinto è determinato a superare le difficoltà delle ultime settimane e a sfruttare appieno le potenzialità della sua Alpine.

Di seguito trovi tutti gli orari e i canali TV per seguire l'evento, con dettagli specifici per paesi come l’America Latina, la Spagna, l’Italia e gli Stati Uniti.

Orari GP di Gran Bretagna: Sabato 5 luglio

FP3

Spagna: 12:30 / DAZN

12:30 / DAZN Argentina: 07:30 / Star+

07:30 / Star+ Colombia: 05:30 / Star+

05:30 / Star+ Messico: 04:30 / Fox Sports

04:30 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 03:30 / ESPN

Qualy

Spagna: 16:00 / DAZN

16:00 / DAZN Argentina: 11:00 / Star+

11:00 / Star+ Colombia: 09:00 / Star+

09:00 / Star+ Messico: 08:00 / Fox Sports

08:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 07:00 / ESPN

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Gran Bretagna?

Lewis Hamilton ha ottenuto un risultato spettacolare nelle prime prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, mentre Carlos Sainz ha avuto altri problemi. La fortuna è stata dalla parte del sette volte campione del mondo nella sua prima sessione al volante di una Ferrari nel weekend di gara di casa, e ha ottenendo il miglior giro con un tempo di 1:26.892, battendo Lando Norris di 0,023 secondi.

Oscar Piastri ha concluso dietro di loro, davanti a Charles Leclerc e George Russell. Il resto della top 10 è stato completato da Isack Hadjar, Alexander Albon, Liam Lawson, Kimi Antonelli e Max Verstappen.

Una bandiera gialla ha infine impedito ad altri piloti come Verstappen e Norris di migliorare i loro tempi, lasciando Lewis in prima posizione. D'altra parte, Fernando Alonso ha concluso 11°, mentre Carlos Sainz ha avuto qualche problema ed è arrivato 13°.

Finalmente, Franco Colapinto ha superato il compagno di squadra e si è classificato sedicesimo nella sessione di apertura del Gran Premio di Gran Bretagna del fine settimana.

Posizione Pilota 1 Lewis Hamilton 2 Lando Norris 3 Oscar Piastri 4 Charles Leclerc 5 George Russell 6 Isack Hadjar 7 Alexander Albon 8 Liam Lawson 9 Kimi Antonelli 10 Max Verstappen 11 Fernando Alonso 12 Lance Stroll 13 Carlos Sainz 14 Arvin Lindblad 15 Esteban Ocon 16 Franco Colapinto 17 Paul Aaron 18 Oliver Bearman 19 Pierre Gasly 20 Gabriel Bortoleto

