La Ferrari RICONOSCE la preferenza tra Leclerc e Hamilton

La Ferrari ha riconosciuto una certa preferenza tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton all'inizio del weekend del Gran Premio d'Austria.

Il Team Principal Feed Vasseur ha parlato alla stampa dei suoi programmi dopo le prove libere di venerdì al Red Bull Ring: "Il terreno? Dobbiamo prima analizzare i dati. Le FP1 sono state caotiche e abbiamo perso tempo.

"McLaren? Spero che abbiano avuto poca benzina, ma siamo concentrati sul buon ritmo di Charles e dobbiamo analizzare i nuovi dati del terreno e decidere cosa fare domani.

"Voci? Siamo pienamente concentrati e concentrati sul weekend. Come sto dormendo? Dormo molto bene, grazie", ha commentato.

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP del Canada?

Il Gran Premio del Canada ha regalato una gara in cui George Russell ha vinto comodamente, ma le posizioni rimanenti sono state combattute a tutto gas. Oscar Piastri e Lando Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano nettamente vincitore e leader del campionato più che mai.

Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente, è riuscito a fare la storia conquistando il primo podio della sua carriera in F1. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio molto positivo, con Alonso che ha conquistato un'altra vittoria stagionale e Carlos Sainz che ha strappato il decimo posto.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono state sensazioni positive per Lewis Hamilton, che ha concluso ancora una volta alle spalle di Charles Leclerc. Rivediamo la classifica del Campionato del Mondo dopo la gara di Montreal.

