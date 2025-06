Kimi Antonelli, LA PEGGIORE NOTIZIA per la Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, il grande talento della Mercedes, è diventato la notizia peggiore per la Red Bull Racing.

L'ex pilota Davide Valsecchi ha commentato così su RacingNews365 la differenza tra i due team nel gestire i loro giovani promettenti: "Sono molto contento per Kimi; è persino riuscito a eguagliare i tempi sul giro di George Russel per molto tempo durante la gara.

"Dobbiamo essere grati alla Mercedes per il modo in cui lavora con Antonelli; sanno come gestire al meglio la pressione su di lui, e questo è il modo migliore per un futuro campione, o almeno per un futuro pilota di punta.

"Penso che la Mercedes sia molto intelligente, soprattutto se si considera come la Red Bull a volte mette pressione ai suoi piloti. Si può fare lo stesso con qualcuno come Max Verstappen o Fernando Alonso, ma non con un altro pilota così giovane.

"Bisogna dare loro stabilità, dare loro fiducia, ed è quello che la Mercedes ha fatto con Antonelli. Hanno corso un rischio mandandolo direttamente in Mercedes, ma gli hanno dato fiducia e stabilità, e ne stiamo già vedendo i risultati", ha commentato.

Correlato: Mercedes confessa il vero potenziale di Kimi Antonelli

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP del Canada?

Il Gran Premio del Canada ha regalato una gara in cui George Russell ha vinto comodamente, ma le posizioni rimanenti sono state combattute a tutto gas. Oscar Piastri e Lando Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano nettamente vincitore e leader del campionato più che mai.

Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente, è riuscito a fare la storia conquistando il primo podio della sua carriera in F1. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio molto positivo, con Alonso che ha conquistato un'altra vittoria stagionale e Carlos Sainz che ha strappato il decimo posto.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono state sensazioni positive per Lewis Hamilton, che ha concluso ancora una volta alle spalle di Charles Leclerc. Rivediamo la classifica del Campionato del Mondo dopo la gara di Montreal.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato