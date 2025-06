Hamilton ha salvato questa FIGURA dall'eliminazione dalla F1

Sky Sports F1 vanta le voci di leggende del mondo della Formula 1. Il commentatore David Croft ha recentemente rivelato come la stella Ferrari, Lewis Hamilton, abbia evitato un destino infausto sia per lui sia per l’iconico Martin Brundle durante il debutto del nuovo film sulla F1. Nel lungometraggio le inconfondibili voci dei due narratori accompagnano momenti drammatici, tanto che parte dei loro autentici commenti è stata inserita anche nel trailer, garantendo così una narrazione intensa e genuina.

Entrambi i professionisti vantano una lunga esperienza nelle corse. Croft e Brundle sono giunti in Sky Sports F1 nel 2012, quando la rete acquisì i diritti di trasmissione nel Regno Unito, ma le loro radici nel motorsport affondano in passato.

Ad esempio, Brundle eseguì il suo primo grid walk al Gran Premio Britannico del 1997 per ITV, un appuntamento ormai simbolo della categoria, e a 66 anni ha collezionato innumerevoli momenti memorabili lungo la griglia. D’altronde, Hamilton ha partecipato in veste di produttore alla pellicola, ricevendo elogi dai registi Joseph Kosinski e Jerry Bruckheimer, che hanno preferito l’autenticità offerta dai veri commentatori.

Durante la première Croft ha dichiarato: "Se non fosse per Lewis, non sarei qui nel film". Racconta come Hamilton si sia confrontato personalmente con Jerry Bruckheimer e Joe Kosinski, sostenendo: "Se volete una narrazione autentica, dimenticate gli attori. Con Martin e con me avrete la voce reale". Croft ha sottolineato come quelle parole, ricevute quando gli aveva espresso la propria gratitudine, abbiano avuto per lui un enorme significato.

Correlato: L'arma segreta di Kimi Antonelli per fare la storia della F1

Di cosa parla il film F1?

La pellicola vede le voci di Croft e Brundle accompagnare la feroce sfida tra Sonny Hayes e Joshua Pearce in un duello memorabile nell’ambito dell’APX GP. In questo racconto, la superstar hollywoodiana Brad Pitt interpreta Hayes, mentre l’attore britannico Damson Idris dà vita al giovane Pearce. Accanto a Kerry Condon e Javier Bardem, il film promette di mantenere alta l’adrenalina, catturando l’essenza e la passione che contraddistinguono il mondo delle competizioni automobilistiche.

La storia ruota attorno a Hayes, ex pilota di F1 convinto a fare ritorno alle gare per far parte del neonato team APX GP, dove affronterà il talentuoso Pearce. La rivalità che ne scaturisce è intensa e carica di passione, rendendo un appello sincero al mondo reale delle corse. Volti noti del panorama automobilistico fanno inoltre la loro comparsa, in una pellicola ripresa durante vari weekend delle stagioni 2023 e 2024.

I piloti del grid del 2025 hanno già assistito a una proiezione privata della pellicola, e le prime recensioni hanno alimentato l’entusiasmo per il debutto della superproduzione. L’uscita internazionale è prevista per mercoledì 25 giugno, data in cui il film arriverà nei cinema del Regno Unito, mentre solo due giorni dopo, il 27 giugno, farà il suo ingresso in sale negli Stati Uniti e in Canada.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato