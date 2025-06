Antonelli realizza qualcosa di raro in F1

Andrea Kimi Antonelli ha trascorso la pausa tra le gare in modo del tutto diverso dai suoi colleghi, i quali hanno preferito godersi momenti di relax con famiglia, amici e altre attività piacevoli.

Il giovane pilota italiano ha scelto, invece, di riprendere gli studi per sostenere gli esami finali, ottenendo risultati impeccabili che testimoniano il suo impegno e la sua disciplina.

Recentemente, Antonelli ha voluto sottolineare l’importanza che la scuola e i compagni hanno per lui. Durante una giornata a Imola, non lontano dalla sua città natale, il pilota ha organizzato un’iniziativa originale invitando l’intera classe a scoprire l’ambiente del paddock e il mondo delle corse dall’interno.

"Ho realizzato questa esperienza grazie all’aiuto di alcune persone della Mercedes. È un’ottima opportunità per far conoscere da vicino questo affascinante universo", ha dichiarato ai giornalisti presenti, compreso il team di GP Fans.

Antonelli approvato

L’esordiente di Mercedes continua a dimostrare il suo impegno sia in pista che negli studi, mantenendo costanti contatti con la sua insegnante anche in occasione dei viaggi per i Gran Premi. Tra voli e gare, il giovane si è sempre assicurato di partecipare alle lezioni e di sostenere gli esami, arrivando persino all’aeroporto per completare le prove.

"Merita di affrontare gli esami finali e di superare con lode", ha commentato recentemente la docente. E proprio così: il pilota, che ora può aggiungere qualche meritato successo al podio, ha annunciato su Instagram di aver superato brillantemente gli esami.

