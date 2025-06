Hamilton rivela sentimenti romantici mentre si rafforza in Ferrari

Lewis Hamilton ha manifestato il profondo affetto per il suo nuovo ambiente in Ferrari.

Il sette volte campione del mondo in Formula 1 si è unito al team a gennaio e, pur non avendo ancora raggiunto in pista i risultati sperati, il pilota britannico gode appieno della sua esperienza a Maranello. Attualmente risiede a Monaco, dividendo il tempo tra il Principato, il Regno Unito e Maranello, dove trascorre la maggior parte delle sue giornate lavorative. A 40 anni, è chiaro quanto stia abbracciando con successo il nuovo contesto.

Oltre a imparare qualche parola in italiano, Hamilton sta creando solidi legami con il personale della scuderia, mentre Ferrari lavora per sognare un titolo mondiale nel 2026. Durante il weekend del Gran Premio del Canada, il pilota ha raccontato ai media le sue impressioni sul viaggio in Italia e sulla visita alle strutture di Ferrari a Maranello. "È davvero incredibile. Amo viaggiare in Italia. Anche se non ho ancora deciso se trasferirmi definitivamente, continuo a migliorare la mia conoscenza della lingua", ha confessato.

"Quello che mi affascina di più è Maranello. Più scopro l'Italia, più mi innamoro della sua cultura, dell'architettura e dell'atmosfera romantica che si respira in ogni angolo."

I nuovi obiettivi di Hamilton in Ferrari

Finora il britannico non è riuscito a raggiungere il podio con il nuovo team, mentre il compagno Charles Leclerc ha già conquistato tre podi nel 2025. Attualmente Hamilton occupa una modesta sesta posizione nel campionato piloti, dopo 10 weekend di gare, con una differenza di 25 punti rispetto a Leclerc. Ferrari aveva riposto grandi aspettative nell'arrivo del pilota di 40 anni, nella speranza di ritornare a conquistare il titolo mondiale per la prima volta dal 2008, ma la scuderia si trova ormai a 191 punti di distanza dal McLaren nel campionato costruttori.

La pressione ora si concentra su Hamilton affinché migliori le sue prestazioni nella seconda metà della stagione 2025, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni dell’ex pilota Ralf Schumacher, che ha ipotizzato la possibilità che il britannico possa lasciare la Formula 1 prima della scadenza del contratto con Ferrari. Con l'introduzione di nuove normative previste per il 2026, la scuderia confida di poter offrire ai propri piloti una monoposto ancora più competitiva, capace di combattere per vittorie in gara e, auspicabilmente, per il titolo mondiale.

