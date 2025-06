Grandi novità per l'Italia grazie a Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli rappresenta una notizia di grande rilievo per l’Italia, sia in pista che fuori dalla Formula 1.

Secondo l’ex pilota Jarno Trulli, citato da www.tio.ch, questo giovane corridore è quello che il paese attendeva da tempo. Trulli ha spiegato: "È una bella notizia per il motorsport italiano e, in particolare, per una Formula 1 che sfoggia i colori blu, sebbene le difficoltà siano sempre tante per chiunque vi si avvicini.

"In Italia, la Ferrari conquista la maggior parte dell’attenzione mediatica. Sono davvero contento per Kimi, un ragazzo umile che sta dando prova del suo talento, sostenuto da una famiglia che lo ha accompagnato sin dai primi passi nel programma Mercedes.

"Ora in una squadra di prim’ordine, il giovane pilota sta confermando le altissime aspettative che si erano create sin dal suo esordio".

Correlato: Il nuovo record STORICO che Antonelli potrebbe battere

Come si è delineato il Campionato Piloti dopo il GP del Canada?

Il Gran Premio del Canada ha regalato una gara di contrasti: mentre George Russell trionfava con sicurezza in testa, nelle retrovie la competizione infuriava. Oscar Piastri e Lando Norris sono stati i protagonisti di uno scontro serrato, con l’australiano che si è riaffermato come leader indiscusso del campionato. Anche i piloti spagnoli hanno vissuto un pomeriggio positivo, con Alonso che ha nuovamente raccolto punti e Carlos Sainz che si è piazzato al decimo posto.

Antonelli, il miglior esordiente della stagione, ha fatto la storia ottenendo il suo primo podio in Formula 1, consolidando così la sua posizione tra le giovani promesse del motorsport. D'altro canto, la prestazione dei Ferrari non è stata all’altezza delle aspettative: Lewis Hamilton ha infatti faticato, concludendo nuovamente dietro Charles Leclerc. Ecco di seguito come si sono classificate le posizioni del Campionato Piloti dopo la gara di Montreal:

1. Óscar Piastri – 198 punti

2. Lando Norris – 176 punti

3. Max Verstappen – 155 punti

4. George Russell – 136 punti

5. Charles Leclerc – 104 punti

6. Lewis Hamilton – 79 punti

7. Andrea Kimi Antonelli – 63 punti

8. Alexander Albon – 42 punti

9. Esteban Ocon – 22 punti

10. Isack Hadjar – 21 punti

11. Nico Hülkenberg – 20 punti

12. Lance Stroll – 14 punti

13. Carlos Sainz – 13 punti

14. Pierre Gasly – 11 punti

15. Yuki Tsunoda – 10 punti

16. Fernando Alonso – 8 punti

17. Oliver Bearman – 6 punti

18. Liam Lawson – 4 punti

19. Franco Colapinto – 0 punti

20. Gabriel Bortoleto – 0 punti

Correlato