Previsioni meteo per il GP d'Austria; le ultime da Spielberg

La settimana di gara è finalmente arrivata, e la Formula 1 si prepara a dirigersi verso l'Austria per l’undicesima manche del mondiale 2025. Questo fine settimana il leggendario Red Bull Ring di Spielberg ospiterà l'appuntamento casalingo della Red Bull. I tifosi avranno l'opportunità di godersi lo spettacolo e di ammirare da vicino Max Verstappen, quattro volte campione del mondo, in una giornata che promette emozioni forti. George Russell affronterà un pubblico esigente in Austria dopo diverse settimane di controversie con il suo rivale, nate a seguito di una manovra di Verstappen nel Gran Premio di Spagna, quando il pilota olandese sembrò cercare intenzionalmente il contatto con il Mercedes britannico. L’episodio ha innescato uno scambio di battute tra piloti e team, portando a 11 punti di penalità per Verstappen. Con un solo punto in più, il pilota rischia la squalifica automatica dalla gara.

È bene ricordare che due di questi punti erano stati inflitti al Gran Premio d’Austria del 2024, in seguito a un incidente con Lando Norris, e verranno annullati dopo gli interventi di questo weekend. Resta da vedere se la vicenda influenzerà lo stile di guida dell’olandese in Austria, mentre le condizioni meteo avverse potrebbero complicare il compito di gestire ogni curva con precisione. Ma come sembrano i pronostici per questi giorni?

Previsioni meteo per il Gran Premio d’Austria

Il venerdì inizia l’azione in Austria con due sessioni di prove. La prima, prevista per le 13:30 ora locale (CEST), si svolgerà in condizioni di caldo moderato e umidità, con temperature intorno ai 23 gradi in crescita progressiva e un’umidità quasi al 50%. Le probabilità di una leggera pioggerellina sono intorno al 17%, mentre i venti, seppur deboli, aiuteranno i piloti a ottimizzare i punti frenata sul circuito. {inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/dad62b4d4bdae626809865205b5b5d432d15340f.jpg][Max Verstappen è uno dei favoriti del pubblico in Austria][2]} La seconda sessione (FP2) inizierà alle 17:00 ora locale. Le nuvole del mattino si diraderanno per dare spazio a una giornata luminosa e soleggiata, con temperature che saliranno fino a circa 25 gradi, nessun rischio di pioggia, venti leggeri (circa 9 mph) e un’umidità che scenderà intorno al 40%.Sabato si terrà la terza e ultima sessione di prove (FP3) alle 12:30 ora locale, in vista dell’inizio della competizione. Le condizioni meteo saranno eccellenti, con 25 gradi sin dalle prime ore e un cielo sereno per tutto il giorno, motivo per cui è consigliabile proteggersi dal sole e mantenersi idratati. La sessione di qualifica, decisiva per l’assetto di gara, partirà alle 16:00 ora locale: a quel punto, la temperatura raggiungerà i 28 gradi e la tranquillità dell'atmosfera favorirà le prestazioni dei piloti.La domenica, sebbene i due giorni precedenti abbiano visto condizioni favorevoli, si prevede la giornata più calda della settimana. Il caldo intenso potrebbe essere accompagnato da qualche temporale passeggero. La partenza della gara è fissata per le 15:00 ora locale, con una probabilità di pioggia del 41% al momento della partenza. Durante la seconda ora, le possibilità di precipitazioni si attestano attorno al 40%. Si prevedono temperature fino a 29 gradi: qualsiasi pioggia che si dovesse verificare evaporerà rapidamente sotto il sole cocente, complicando ulteriormente le strategie in box, dato che le squadre dovranno decidere se passare agli pneumatici intermedi o rischiare con i slick per alcune giri, in attesa che il sole ritorni a fare da padrone.

