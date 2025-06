Russell svela il motivo del deludente inizio di Hamilton in Ferrari

George Russell ha sottolineato che il suo ex compagno, Lewis Hamilton, sta vivendo un periodo difficile.

Il pilota della Mercedes ritiene che Hamilton si stia imponendo standard troppo elevati nel tentativo di ottenere risultati eccellenti, con l’effetto paradossale di compromettere le sue prestazioni. Nonostante la vittoria nella sprint race in Cina, il sette volte campione del mondo non ha brillato in questa stagione tanto quanto ci si aspettava.

Tuttavia, sullo scenario si intravedono segnali positivi: il direttore del team, Frédéric Vasseur, ha annunciato che sono imminenti alcune migliorie importanti. Le principali ambizioni sono rivolte alla prossima stagione, quando la Formula 1 debutterà con vetture completamente rinnovate.

Hamilton si esige troppo

Secondo quanto riportato da Formule1.nl, Russell sostiene che Hamilton non abbia ancora trovato il giusto ritmo e che ogni risultato inferiore alla vittoria gli risulti deludente.

"Essendo sette volte campione del mondo, ottenere qualcosa di meno della vittoria si percepisce come un fallimento. Ti imponi standard elevati e, probabilmente, richiedi anche troppo al tuo team nel cercare risultati straordinari, una situazione che può rivelarsi controproducente", spiega Russell.

Il pilota non esclude tuttavia un recupero della forma: "L'anno scorso ho potuto constatare che, quando era in piena forma, era realmente un contendente. Lewis ha dimostrato un’eccezionale capacità di pilotaggio, come evidenziato a Silverstone l'anno scorso e di nuovo in Cina quest'anno."

Attualmente, però, la supremazia dei McLaren pesa notevolmente: "È frustrante per tutti. Mi addolora vedere un pilota come Charles, capace ed eccezionale, non avere l'opportunità di contendersi il campionato dal 2022. Così funziona questo sport", conclude Russell.

