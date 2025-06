Antonelli in uno STRANO scambio dopo un esame importante

La stella emergente della Mercedes in Formula 1, Kimi Antonelli, ha vissuto un episodio insolito durante il suo esame finale, evento che ha sancito la fine della sua esperienza scolastica.

Con entusiasmo, il giovane ha varcato l’uscita dell’aula pronto a dare inizio a una nuova fase della sua vita, dedicandosi completamente alle corse. Tuttavia, non sono mancate le domande della stampa italiana, curiosa di conoscere l’andamento dell’esame e l’emozione del passaggio dalla scuola al mondo delle competizioni.

Il pilota di soli 18 anni ha superato ogni aspettativa già nella sua stagione da esordiente. Attualmente si trova al settimo posto nel campionato piloti, con 63 punti ottenuti nei primi dieci weekend di Gran Premio, e ha conquistato il suo primo podio in Canada. Questi risultati evidenziano il potenziale del giovane e preannunciano una carriera destinata a grandi imprese.

Antonelli ha inoltre scritto una pagina storica nella Formula 1 diventando il pilota più giovane a conquistare la pole position. Al Gran Premio di Miami, durante la gara sprint, il talentuoso automobilista ha assicurato la prima fila, un'impresa che gli ha guadagnato ulteriori consensi e l'attenzione della stampa internazionale.

Durante il Gran Premio di Imola, il prodigio ha voluto condividere la sua passione con i compagni di classe, invitandoli al circuito. Gli studenti sono stati visti nel paddock, sostenendo con entusiasmo l'adolescente campione e dimostrando quanto la sua carriera sappia ispirare e coinvolgere anche chi proviene da un ambiente scolastico.

Recentemente, Antonelli è stato fotografato mentre lasciava l’aula per l’ultima volta al termine degli esami finali. Il giovane, visibilmente emozionato, ha dichiarato: "Ho dato il massimo e ora attendo i risultati. Ero molto nervoso, visto il poco tempo a disposizione per prepararmi. Questa è la fine di un capitolo scolastico, adesso posso dedicarmi a tempo pieno alla competizione."

Kimi Antonelli ha conquistato il suo primo podio in Canada

Alessandra Regina, coordinatrice della classe di Antonelli all’Istituto Tecnico Salvemini di Casalecchio di Reno, vicino a Bologna, ha espresso grande soddisfazione per i risultati del pilota. "Nonostante gli impegni sportivi che hanno sempre caratterizzato Kimi, il ragazzo non ha mai trascurato i suoi studi né l'importanza degli esami finali", ha spiegato alla ANSA. "Siamo orgogliosi di vederlo brillare insieme ai suoi compagni: è un ragazzo umile e supportato da tutti."

Gli sviluppi contrattuali per Antonelli?

Nonostante le impressionanti prestazioni in Mercedes, il futuro a lungo termine di Antonelli in Formula 1 resta incerto, dal momento che il contratto attuale scadrà al termine di questa stagione.

La situazione è simile per il suo affermato compagno di squadra, George Russell, e si prevede che la scuderia valuterà con attenzione la possibilità di rinnovare i contratti di entrambi i piloti.

Con una Mercedes che si staglia come il rivale più prossimo della McLaren nel campionato costruttori e un motore W16 capace di lottare per le vittorie in particolari circuiti, l’obiettivo di Antonelli è seguire le orme del suo predecessore Lewis Hamilton, mirando a ottenere almeno una vittoria nella stagione di debutto.

