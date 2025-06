Il pilota della Mercedes mette in pericolo Checo e Colapinto

Una stella della Formula 1 è destinata a subire una sanzione rilevante nella sua prossima uscita in monoposto durante un weekend di gara. Valtteri Bottas, infatti, dovrà partire cinque posizioni più indietro rispetto ai tempi di qualifica, se e quando riprenderà la competizione. La misura arriva in seguito a un grave incidente verificatosi nell’ultima gara con Sauber, ad Abu Dhabi, quando il pilota finlandese si è trovato coinvolto in una collisione violenta con Kevin Magnussen che lo ha costretto all’abbandono.

Il commissariato ha deciso di far ricadere la penalità sul prossimo impegno sul circuito, poiché Bottas ha commesso un errore di valutazione determinante. La sanzione – equivalente a un drive-through – è accompagnata da tre punti di penalità e risulta particolarmente severa, tanto da superare la misura applicata a Max Verstappen, sanzionato con dieci secondi di penalità per aver tamponato George Russell durante il Gran Premio di Spagna dello scorso weekend.

Bottas ansioso di tornare in pista

Recentemente, il nome di Bottas è stato legato ad Alpine, in vista dell’imminente integrazione delle centraline Mercedes. Si ipotizza infatti una possibile sostituzione di Franco Colapinto o di Pierre Gasly, mentre il pilota finlandese è stato menzionato anche in relazione alla scuderia Cadillac, che sta cercando di coprire le due postazioni vacanti in vista dell’ingresso in F1 nel 2026. Pur rappresentando un ostacolo nel suo primo appuntamento con un nuovo team, la penalizzazione non appare come un impedimento insormontabile, sebbene possa complicare la gestione in situazioni particolari, come quella di un eventuale cambio pilota dovuto a infortuni o squalifiche.

La Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) ha commentato la vicenda spiegando: "La vettura numero 77 si trovava nelle immediate vicinanze della vettura numero 20 durante l’avvicinamento alla curva 6, ma ha erroneamente calcolato la frenata, finendo per tamponare la vettura numero 20 che seguiva la traiettoria abituale. Al ritiro della vettura numero 77 dalla gara, i commissari hanno ritenuto necessaria una penalizzazione consistente in un declassamento in griglia, equivalente a un drive-through, unitamente all’assegnazione di tre punti di penalità per il grave errore di giudizio del pilota."

