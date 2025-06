Il momento imbarazzante tra la stella della Mercedes e Brad Pitt

Brad Pitt è abituato a rubare la scena. Tuttavia, l’attore pluripremiato ha dichiarato di essere entusiasta di condividere la ribalta con una delle figure più importanti della Formula 1, in occasione dell’anteprima della nuova pellicola F1.

Lo scorso lunedì sera, a Times Square, Pitt ha incantato il pubblico sulla passerella rossa, accompagnato da numerose celebrità e da alcuni dei piloti più decisi, nel chiaro avvicinamento al lancio ufficiale previsto per la prossima settimana.

Durante l’evento, l’attore si è fermato per scambiare due parole con il conduttore di Sky Sports, Craig Slater, ma la conversazione è stata interrotta rapidamente dall’arrivo di George Russell, pilota della Mercedes. Poco dopo, Pitt ha fatto le sue congratulazioni al britannico per la spettacolare vittoria ottenuta al Gran Premio del Canada della scorsa domenica, divertendosi a commentare con lui l’originalità dei loro look per l’occasione.

Riflettendo sull’esperienza vissuta lavorando fianco a fianco con personalità come Russell e Lewis Hamilton – il quale ha giocato un ruolo determinante durante le riprese – Pitt ha commentato: "Potete immaginare di poter far parte del mondo delle corse? È un’esperienza mozzafiato. Ci hanno coinvolto nei weekend di gara e durante l’intera stagione; non avevo mai vissuto nulla di simile in uno sport così venerato. È davvero qualcosa di speciale."

La stella di Hollywood Brad Pitt interpreta Sonny Hayes nella nuova pellicola

Correlato: L'arma segreta di Kimi Antonelli per fare la storia della F1

Pitt guida un cast stellare in questo thriller sulla F1

Nel film, Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, un veterano del circuito, condividendo il palcoscenico con Javier Bardem, Kerry Condon e Damson Idris. Inoltre, diverse superstar della Formula 1 fanno una comparsa che aggiunge autenticità e tensione all’azione.

La pellicola è stata girata in alcuni dei circuiti più iconici, tra cui spicca Silverstone. In vari momenti, la squadra fittizia al centro della trama disponeva perfino di un box nel pit lane, enfatizzando il realismo della produzione.

Le critiche sono arrivate in prevalenza positive, anche se il pilota della squadra Williams, Carlos Sainz, ha espresso alcune perplessità nel commentare ai media. La maggior parte dei concorrenti ha partecipato al brillante evento, ad eccezione del detentore del titolo, Max Verstappen, che ha preferito trascorrere del tempo con la sua neonata figlia.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato