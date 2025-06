L'incredibile incarico di Antonelli prima del GP d'Austria

Andrea Kimi Antonelli ha conquistato il suo primo podio in Formula 1 durante il Gran Premio del Canada 2025.

Nella sua decima gara nella massima serie, il giovane pilota italiano ha concluso la corsa alle spalle di George Russell e Max Verstappen, dimostrando un notevole percorso di crescita. Pur celebrando questo importante risultato, Antonelli non trascura gli impegni scolastici e ha colto l’intervallo di pausa per rimettersi in pari con gli studi, fondamentale per mantenere l’equilibrio tra la carriera agonistica e gli obblighi accademici.

Rispondendo ad alcune domande, Antonelli ha spiegato: "Ho esami in arrivo, per cui non posso permettermi di festeggiare troppo, perché devo rimanere in forma ed evitare la sbornia". Ha aggiunto che è giunto il momento di concentrarsi seriamente sullo studio, altrimenti sua madre non sarà contenta. Il pilota continua così a dimostrare un approccio responsabile, bilanciando impegno sportivo e doveri scolastici con grande determinazione.

