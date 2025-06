La Ferrari riceve il sostegno più inaspettato da un rivale

James Vowles ha espresso il suo disappunto per le aspre critiche mediatiche rivolte a un rivale, osservando come tali attacchi siano aumentati notevolmente negli ultimi tempi.

Fred Vasseur, che ha assunto la direzione della Scuderia Ferrari nella stagione 2023, si trova ora ad affrontare nuove e significative difficoltà nel tentativo di competere contro la McLaren. Le aspettative erano estremamente elevate sin dall’inizio della stagione, soprattutto dopo aver combattuto fino all’ultimo per il titolo costruttori nel 2024. Con meno della metà degli appuntamenti disputati, le possibilità di migliorare, anche marginalmente, appaiono ormai ridotte.

Prima del Gran Premio del Canada dello scorso weekend, Vasseur ha preso posizione contro le critiche della stampa. In quella circostanza, il responsabile di Williams, James Vowles, ha voluto mostrare il suo sostegno senza riserve. “Conosco Fred da circa vent’anni: è un leader eccezionale. Oggi lo vediamo assumere tutte le responsabilità, come richiede questo mestiere, e il suo approccio è del tutto legittimo. Personalmente non ho mai avuto problemi con lui, anche se ho assistito a situazioni in cui una singola frase, pronunciata da chi ignora il contesto, può ledere l’immagine di una persona”, ha spiegato Vowles durante una conferenza stampa a Montreal, subito dopo il rinnovo del suo contratto.

Vowles sostiene la strategia di Vasseur per invertire la rotta

Nonostante la Ferrari non abbia ancora conquistato una vittoria nel 2025, Vowles è convinto che Fred rappresenti la migliore speranza per riportare la scuderia al vertice.

“Nutro un profondo rispetto per Fred e per l’impegno che sta mettendo in campo in Ferrari, una squadra competitiva che continua a progredire. È semplice”, ha commentato il dirigente. La Ferrari, guidata da Charles Leclerc e dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, si prepara ora per il prossimo Gran Premio d’Austria, benché si trovi attualmente in fondo alla classifica costruttori, dietro McLaren e Mercedes.

