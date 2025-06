Hamilton rilascia notizie preoccupanti sul suo futuro in F1

Un attimo di tensione ha caratterizzato il Gran Premio del Canada, quando la leggenda della Formula 1, Lewis Hamilton, ha avuto un imbarazzante scambio con un giornalista.

Dopo una solida qualificata a Montreal, in cui si è classificato quinto superando il compagno Charles Leclerc, al pilota è stato chiesto se gli aggiornamenti apportati alla vettura avessero contribuito al risultato.

"Quali aggiornamenti?" ha replicato Hamilton, mostrando evidente confusione di fronte a possibili modifiche alla monoposto. Poco dopo ha dichiarato con decisione: "Nessun miglioramento. Ne serve uno!".

In precedenza, il sette volte campione aveva già manifestato dubbi riguardo all’eventuale presenza di aggiornamenti per la SF-25, arrivando addirittura a insinuare che Ferrari potrebbe aver scartato la stagione 2025, con l’attenzione ora rivolta alle prospettive del 2026.

Il direttore del team, Fred Vasseur, ha smentito tali timori durante il weekend canadese, confermando che sono in arrivo aggiornamenti capaci di riportare la Scuderia a livelli competitivi in vista del 2025.

Un video, girato durante il parade dei piloti, ha immortalato l’incontro non convenzionale tra Hamilton e il giornalista, contribuendo a rinnovare i commenti critici nei confronti delle prestazioni della vettura.

Nonostante la polemica scaturita dai cambiamenti annunciati, il rendimento in gara di Hamilton non è stato particolarmente diverso da quanto osservato nel corso del campionato. Il sette volte campione, superato in classifica dal compagno Leclerc e destinato al sesto posto, ha subito dei danni alla Ferrari a seguito di un impatto con un animale, perdendo circa venti punti di aderenza aerodinamica.

Attualmente, il pilota si trova al sesto posto nel campionato, a 25 punti di distanza dal compagno, in attesa che i prossimi aggiornamenti consentano di combattere più seriamente per le posizioni d’elite.

Correlato: Svelato il peggior errore di Hamilton alla Ferrari

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato