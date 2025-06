Il messaggio emozionante della famiglia di Kimi Antonelli

La famiglia di Andrea Kimi Antonelli ha condiviso un messaggio colmo d’emozione in seguito al podio ottenuto dal giovane pilota Mercedes.

In un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, la madre ha raccontato: “Abbiamo seguito il Gran Premio in televisione e, a dire il vero, non mi sono commossa subito perché non me l’aspettavo.

"All’inizio ho faticato a comprendere appieno la portata di quello che aveva fatto Andy – come lo chiamo, perché non riesco a chiamarlo Kimi – ma, una volta colto il significato della sua impresa, ho percepito tutta la gioia che traspare da ogni sua vittoria. Un terzo posto, così ottenuto, è davvero un risultato straordinario.”

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP del Canada?

Il Gran Premio del Canada ha regalato una gara in cui George Russell ha vinto comodamente, ma le posizioni rimanenti sono state combattute a tutto gas. Oscar Piastri e Lando Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano nettamente vincitore e leader del campionato più che mai.

Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente, è riuscito a fare la storia conquistando il primo podio della sua carriera in F1. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio molto positivo, con Alonso che ha conquistato un'altra vittoria stagionale e Carlos Sainz che ha strappato il decimo posto.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono state sensazioni positive per Lewis Hamilton, che ha concluso ancora una volta alle spalle di Charles Leclerc. Rivediamo la classifica del Campionato del Mondo dopo la gara di Montreal.

