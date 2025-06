Licenziamento scandaloso! Un altro crollo di potere all'interno della FIA.

La FIA ha perso un'altra figura di spicco nell'ambito della recente ristrutturazione del suo organo direttivo in Formula 1.

La modifica arriva nel contesto delle decisioni di riorganizzare il dipartimento Sostenibilità e Diversità e Inclusione, che verrà diviso in due settori distinti. Sara Mariani, che ha ricoperto il ruolo di direttrice per Sostenibilità, Diversità e Inclusione, lascerà il suo incarico dopo soli 18 mesi. L'annuncio ufficiale prevede che la ristrutturazione entri in vigore il 23 giugno 2025, con la partenza di Mariani fissata al 20 giugno dello stesso anno.

Alberto Villareal, amministratore delegato della FIA, ha commentato: "Abbiamo deciso di ristrutturare il nostro settore Sostenibilità e D&I dopo un'attenta analisi condotta dal nostro team direttivo, con l'obiettivo di rafforzare le competenze in due aree fondamentali.

La FIA gioca un ruolo chiave nella promozione di pratiche sostenibili nell'automobilismo e nella mobilità, fornendo ai club membri gli strumenti necessari per un cambiamento reale. Collaborando su tematiche quali combustibili sostenibili, città intelligenti e inclusione nello sport, potremo ottenere un impatto maggiore. Inoltre, questa riforma ci consentirà di ottimizzare le operazioni interne e migliorare sistemi e processi, a vantaggio di tutti gli stakeholder."

La persistente ondata di dimissioni in FIA

D’ora in avanti, il programma per la sostenibilità sarà guidato da Willem Groenewald, segretario generale della mobilità, mentre la responsabilità per Diversità e Inclusione passerà ad Alessandra Malhame, direttrice principale delle risorse umane. L’uscita di Mariani si aggiunge alle clamorose dimissioni di Robert Reid, avvenute all’inizio dell’anno, che ha espresso pubblicamente, tramite i social, le sue critiche nei confronti della gestione della FIA, denunciando di essere stato trattato ingiustamente per aver alzato la voce. In una dichiarazione, Reid ha affermato che per garantire credibilità e prosperità il settore automobilistico debba basarsi sulla collaborazione e sulla responsabilità, anziché sul controllo e sul silenzio; la FIA, in replica, ha sottolineato come le sue rigorose politiche di governance assicurino il rispetto di norme, pratiche e processi.

Secondo quanto riportato dalla BBC, Mariani ha lasciato un commovente messaggio dopo essere stata sollevata dall'incarico, assunto nel dicembre 2023. Nel messaggio si leggeva: "Esiste una vita al di fuori della FIA: una realtà in cui talento e dedizione vengono riconosciuti e dove le donne in ruoli di leadership possono prosperare, sentirsi valorizzate e rispettate". Più tardi ha aggiunto: "Purtroppo è giunto il momento di salutarsi. Ho apprezzato ogni istante di questa esperienza e il magnifico lavoro svolto insieme al mio team. Non immaginavo una conclusione così improvvisa, ma la vita continua."

La FIA ha sperimentato numerosi cambiamenti strutturali sotto la guida di Mohammed Ben Sulayem

