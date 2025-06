CAOS in Ferrari! Chiedono cambiamenti radicali alla squadra.

Los politici italiani stanno attualmente riflettendo sul futuro della Ferrari. La Scuderia, infatti, continua a registrare risultati al di sotto delle aspettative e la guida di Frédéric Vasseur, al timone dal 2022 in sostituzione di Mattia Binotto, è sotto un intenso scrutinio. Persino Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha suggerito che solo Flavio Briatore potrebbe essere in grado di tornare a Maranello e ristabilire l’ordine nella squadra.

Nonostante l’iniziale fermento che aveva accompagnato il cambio di gestione, i risultati sperati non sono ancora arrivati. Nel 2025, Lewis Hamilton vinse la sprint in Cina, ma, a parte questo episodio, i momenti di vera qualità per la Scuderia sono stati pochi. Vasseur ha però promesso che in arrivo ci saranno importanti novità in grado di rimodellare il quadro attuale.

La stampa italiana mette Vasseur contro il tempo

Negli ultimi tempi alcuni organi di informazione italiani hanno aperto un acceso dibattito sulla gestione del team principal. La Gazzetta dello Sport, per esempio, ha ipotizzato che a Vasseur vengano concesse solo tre gare per dimostrare il suo valore. Storicamente era stato fatto cenno anche al nome di Christian Horner, ma durante il Gran Premio del Canada il francese ha chiarito che quella opzione non era in discussione.

“Alcuni media hanno adottato una posizione estremamente critica, ma non tutti. Non si tratta di un attacco personale: sono perfettamente consapevole delle mie capacità e il mio obiettivo resta il benessere dell’intero team”, ha dichiarato Vasseur. “Criticare nomi in maniera così esplicita risulta irrispettoso nei confronti del gruppo e delle loro famiglie. Abbiamo già vissuto una situazione simile l’anno scorso con il responsabile dell’aerodinamica, Loïc Serra, e non comprendo quale sia l’obiettivo di questa campagna di denigrazione: un simile atteggiamento finisce solo per nuocere alla squadra.”

Briatore: la chiave per un cambiamento radicale

In un recente intervento a “La Politica nel Pallone” il senatore La Russa ha denunciato la crisi che affligge la Ferrari, proponendo Flavio Briatore come il dirigente in grado di rinnovare la squadra. “Flavio è un amico di vecchia data e, in ogni fase della sua carriera, ha dimostrato di possedere una professionalità esemplare.

Tuttavia, sono convinto che in questo momento non basti avere un grande dirigente: occorre un cambiamento strutturale. Pur riconoscendo i limiti nella mia conoscenza dei motori, ritengo che il problema di Ferrari sia molto più profondo di un semplice cambio alla guida. Flavio potrebbe portare quel vento di novità di cui la squadra ha disperatamente bisogno, trasformando le critiche in azioni concrete”, ha spiegato La Russa.

