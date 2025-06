Antonelli riconosce l'impatto mentale della sua stagione in F1

Andrea Kimi Antonelli, giovane promessa della Formula 1, ha definito la sua prima stagione al vertice dell’automobilismo come un “oceano pieno di squali”.

In un’intervista con Motorsport.com il diciottenne ha voluto sottolineare come questo debutto rappresenti ben più di una sfida sportiva: ogni curva e ogni decisione in pista assumono un valore strategico in un contesto estremamente competitivo, mettendo alla prova anche la sua forza mentale.

Nonostante un rapido passaggio dalla FRECA alla massima serie, il salto in Formula 1 si è rivelato tutt’altro che semplice. Antonelli ha ammesso di aver vissuto tre weekend particolarmente difficili, esperienze che hanno messo duramente alla prova la sua concentrazione e determinazione. Questo impegno, sebbene ricco di incertezze, gli offre l’opportunità di crescere e di confrontarsi con alcuni dei migliori piloti al mondo, alimentando la sua voglia di imparare e migliorare.

Stagione da rookie di Antonelli

Fortunatamente, la pressione si attenua grazie al sostegno costante del padre, figura fondamentale fin dai primi passi nel karting. Insieme esaminano meticolosamente i filmati degli allenamenti e rivedono le gare passate, cercando sempre di affinare le prestazioni. Antonelli considera questa stagione un’occasione preziosa per confrontarsi con diciannove dei piloti più talentuosi, consapevole che ogni esperienza, per quanto difficile, contribuisce a forgiare il suo futuro nella competizione.

Il giovane pilota paragona l’ambiente della Formula 1 a un oceano infestato da squali: “È come essere circondato da predatori pronti ad approfittarsi di ogni esitazione. Se non rendi al massimo, rischi di essere sopraffatto. Per questo è essenziale partire in punta di corsa fin dal primo allenamento, poiché cercare di recuperare in seguito diventa quasi impossibile.”

