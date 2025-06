La Ferrari licenzierà Estrella a causa della crisi della F1

Poco prima del GP del Canada, si sono diffuse voci su un possibile abbandono di Fred Vasseur dalla Ferrari prima dell'inizio dell'ambizioso progetto 2026. Tutto dipenderebbe dalle prestazioni del team a Montreal, in Austria e a Silverstone.

Dopo il Gran Premio del Canada, i media italiani hanno continuato a speculare sul futuro di Vasseur in Ferrari. L'assenza di Elkann da Montreal, unita alla sua presenza alla 24 Ore di Le Mans – dove ha supportato le attività endurance guidate da Antonello Coletta – hanno contribuito a riaccendere la polemica.

Secondo alcune fonti, Antonello Coletta è molto stimato da Elkann, soprattutto dopo la terza vittoria consecutiva della Ferrari a Le Mans, una gara pressoché perfetta rovinata solo dalla squalifica della Ferrari numero 50.

Il successo di Coletta ha alimentato le speculazioni su un suo possibile sostituto in F1, sebbene per ora il responsabile del team endurance sia concentrato sulla vittoria di tutti i titoli del Campionato Mondiale Endurance 2025.

Attualmente, la squadra è staccata di 16 punti dalla Mercedes nella lotta per il terzo posto, dopo che George Russell e Kimi Antonelli si sono assicurati un doppio podio a Montreal, con il pilota britannico incoronato vincitore.

Correlato: URGENTE: La Ferrari annuncia che potrebbe cambiare l'anno di Hamilton

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP del Canada?

Il Gran Premio del Canada è stato una sorpresa, con la Mercedes che ha dominato la gara, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Sul circuito di Montreal, non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non consente molte chiare opportunità di sorpasso. Tuttavia, ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo e hanno pagato caro, come Lando Norris, che ha avuto un terribile incidente.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza, con Antonelli che ha conquistato il suo primo podio da pilota di Formula 1 e George Russell che ha vinto la gara dall'inizio alla fine. Una piacevole sorpresa è stata che l'Aston Martin è riuscita a conquistare nuovamente punti nel Campionato Mondiale per Squadre grazie a Fernando Alonso.

1. McLaren 374 punti

2. Mercedes 199 punti

3. Ferrari 183 punti

4. Red Bull Racing 162 punti

5. Williams 55 punti

6. Haas 28 punti

7. Racing Bulls 28 punti

8. Aston Martin 22 punti

9. Kick Sauber 20 punti

10. Alpine 11 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato