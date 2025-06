Verstappen, il grande nemico di Russell e Antonelli in Mercedes

Andrea Kimi Antonelli e George Russell hanno avuto una stagione 2025 molto positiva con Mercedes, nonostante i loro contratti siano prossimi alla scadenza.

Sembra infatti che Max Verstappen stia giocando un ruolo decisivo in questo scenario, contribuendo a ridefinire gli equilibri interni al team. La presenza di Verstappen potrebbe infatti influenzare il futuro delle scelte contrattuali, soprattutto in un contesto in cui le prospettive per Antonelli e Russell sono tuttora in fase di definizione.

Nel podcast "GPFans Raceteam", Remy Ramijawan e Lars Leeftink hanno analizzato la delicata situazione contrattuale dei due piloti. Entrambi confidano pienamente in Verstappen, ritenuto da molti all’interno del team come la chiave per il successo futuro.

Wolff ha ribadito più volte questa fiducia, mentre la situazione in Red Bull, almeno per ora, non appare migliore. Mercedes, dal canto suo, sembra puntare su un eventuale ingresso di Verstappen già nel 2026.

Correlato: L'arma segreta di Kimi Antonelli per fare la storia della F1

Russell e Verstappen insieme non funzioneranno

Qualora Verstappen si unisse a Mercedes, il cambiamento interesserà probabilmente Russell, evitando di sacrificare Antonelli. I dirigenti hanno sottolineato che accostare Russell e Verstappen nello stesso team non costituirebbe la combinazione ideale, richiamandosi a precedenti esperienze come quelle di Rosberg-Hamilton o Alonso-Hamilton. L’obiettivo, infatti, è quello di mantenere un profilo simile a quello di Bottas, senza rinunciare ai servizi di Antonelli. Se costretti a scegliere, Mercedes sembrerebbe orientarsi decisamente verso quest’ultimo.

Il fatto che, nonostante i risultati positivi, né Russell né Antonelli abbiano ancora un contratto oltre il 2025 dimostra la volontà della squadra di mantenere aperte le opzioni. Se Verstappen dovesse approdare nel 2026, sarà probabilmente preferibile garantire ad Antonelli una continuità sia sotto il profilo contrattuale che salariale. Russell, invece, potrebbe non ricevere un impegno a breve termine, con la speranza che l’arrivo di Verstappen possa cambiare le regole del gioco. In ogni caso, Mercedes si troverà costretta a una scelta chiara: puntare su Verstappen o su Russell, dato che gestire entrambe le opzioni risulta praticamente impossibile.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato