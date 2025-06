Hamilton crea divisioni in Ferrari

I risultati modesti della Ferrari, come riferito dal sito italiano Motorsport.com, hanno innescato una netta divisione all’interno del team.

Mentre Lewis Hamilton richiede l’implementazione di aggiornamenti per perfezionare l’SF-25, alcuni sostengono che la vettura non stia ancora esprimendo tutto il suo potenziale. Con l’arrivo di Hamilton previsto per il 2025 e l’intenzione di adottare un nuovo sistema di sospensioni anteriori, la scuderia aveva grandi aspettative di un’evoluzione significativa.

Tuttavia, nonostante la vittoria in una gara dimostrativa in Cina, il cambiamento non è ancora evidente e Ferrari fatica a competere con i leader del campionato costruttori, essendo attualmente terza, a 191 punti dal primato di McLaren.

All’interno della Scuderia si sono delineate opinioni contrastanti su come recuperare il primato. Hamilton insiste sulla necessità di attuare rapidamente le modifiche, avvertendo che, in caso contrario, potrebbe dover abbandonare la stagione in corso. D’altra parte, il bicampione si sta concentrando sullo sviluppo della monoposto per il futuro, ritenendo che l’attuale versione dell’SF-25 non disponga della velocità necessaria per competere contro squadre come McLaren, Mercedes o Red Bull.

L’SF-25 non ha ancora raggiunto il suo potenziale

Il team tecnico della Ferrari è convinto che la vettura abbia prestazioni competitive superiori all’impressione attuale, ma raggiungere l’equilibrio ottimale si rivela una sfida notevole. La messa a punto è uno degli ostacoli principali, mentre la Red Bull ha saputo trasformare un venerdì difficile in un weekend di successo grazie alla sua grande esperienza.

Recenti segnali preoccupanti all’interno del team hanno portato a convocaare gli ingegneri, inizialmente impegnati al progetto della monoposto 2026, per concentrare gli sforzi sul miglioramento della sospensione posteriore dell’SF-25. Le modifiche dovrebbero essere implementate durante il weekend del circuito di Silverstone, all’inizio di luglio.

