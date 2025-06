Brad Pitt lascia un giudizio BLAST su Hamilton

Brad Pitt si è mostrato particolarmente sincero durante un'intervista rilasciata a Variety sulla red carpet del debutto del film dedicato alla Formula 1 a Times Square.

L'attore ha esposto senza mezzi termini le sue chances di competere con Lewis Hamilton in una gara, chiarendo che, nonostante l'intenso allenamento dedicato all'interpretazione di un pilota, è ben consapevole di non possedere le doti tecniche necessarie per mettere in difficoltà il leggendario britannico.

Nonostante abbia seguito un rigoroso percorso di preparazione per incarnare il ruolo di Sonny Hayes – un ex campione che ambisce a un ritorno trionfale – Pitt ha ammesso che le ore trascorse dietro al volante di monoposto di Formula 2, dove ha appreso i segreti del mestiere, non bastano per superare Hamilton in pista. L'attore ha scelto di essere onesto nel riconoscere i propri limiti, sottolineando come il confronto diretto con il campione britannico rimanga un'impresa quasi irraggiungibile.

Senza possibilità contro Hamilton

Durante l'intervista, in tono disinvolto, Pitt ha commentato: "Non c'è alcuna possibilità. Lewis mi supererebbe in una curva prima ancora che io completassi la mia", lasciando intendere che, nonostante la sua preparazione e impegno, affrontare il britannico risulta essere una sfida superlativa. Il film, che vede la partecipazione anche di Damson Idris, si propone di offrire uno sguardo vibrante ed emozionante nell’universo della Formula 1

. Con orgoglio, l’attore ha ricordato: "Abbiamo percorso quasi due anni e accumulato circa 6000 miglia a bordo di questi bolidi. Non c'è da meravigliarsi se mi sento così fiero!", pur ammettendo che la realtà in pista rimane estremamente spietata.

Nonostante si tratti di una storia di fantasia, il progetto ha posto una particolare attenzione al realismo, curando in ogni minimo dettaglio la ricostruzione dell’universo della Formula 1. In collaborazione con Hamilton, che contribuisce anche in veste di produttore, ogni aspetto del film è stato gestito con precisione per garantire un prodotto autentico e coinvolgente.

La produzione ha dovuto superare vari ostacoli, tra cui i ritardi dovuti agli scioperi della SAG, senza mai perdere di vista l’obiettivo, tanto da girare le riprese durante veri weekend di Gran Premio, aumentando così il livello di verosimiglianza dell’intera opera.

