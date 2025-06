Mercedes definisce VERGOGNOSA questa azione della Red Bull

Mercedes ha espresso profonda delusione a seguito della protesta di Red Bull sul risultato del Gran Premio del Canada dello scorso weekend, definendola vergognosa.

La stella delle Silver Arrows, George Russell, ha conquistato la sua prima vittoria stagionale a Montreal, superando sia il detentore del titolo mondiale Max Verstappen sia il compagno Kimi Antonelli.

I piloti hanno dovuto attendere diverse ore prima della conferma definitiva dei risultati, poiché Red Bull – guidata da Christian Horner – ha contestato il comportamento di Russell, sostenendo che il pilota avesse violato le regole seguendo la safety car nelle ultime giri.

Questo episodio ha condotto a un’investigazione post-gara, che però non ha evidenziato i presupposti per annullare il risultato. Durante la presentazione del nuovo film sulla F1 a New York, Toto Wolff ha commentato con fermezza la vicenda, dichiarando:

“Prima di tutto, Red Bull Racing ha impiegato ben due ore per presentare la protesta, un dettaglio che parla da sé. In realtà, si tratta di una questione insignificante. L'hanno già fatto a Miami, accusando Russell di non aver ridotto adeguatamente la velocità nelle zone a bandiera gialla. Questa volta sono state presentate due proteste, per poi ritirarne una, in quanto del tutto infondata. Proporre clausole così bizzarre, al punto che persino la FIA ha dovuto respingerle per il loro carattere surreale, è inaccettabile. In pista si vince o si perde, e in questa occasione la nostra vittoria è stata meritata come in tutte le altre. È veramente imbarazzante.”

Correlato: L'arma segreta di Kimi Antonelli per fare la storia della F1

La rivalità tra Verstappen e Russell si intensifica

La stagione 2025 non è stata esente da tensioni tra le squadre, e al centro del conflitto figurano Russell e Verstappen.

Max Verstappen è stato superato nella lotta per il primo posto da George Russell a Montreal

Verstappen è stato pesantemente punito per aver causato una collisione con il suo rivale Mercedes durante l’ultima gara a Barcellona; il tetracampeone ha incassato tre penalità, avvicinandosi pericolosamente al rischio di perdere una gara.

Questo episodio segna un ulteriore capitolo nella feroce rivalità tra i due piloti, evidenziatasi anche a seguito di aspri scambi di parole alla fine della scorsa stagione. Attualmente, Verstappen detiene un vantaggio di 19 punti sul pilota 27enne, in vista del Gran Premio d’Austria previsto per il prossimo weekend.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato