Antonelli, Leclerc e la classifica del GP del Canada

I Power Rankings dell'ultima gara di Formula 1 hanno riservato una sorpresa notevole: la Mercedes ha dominato il podio.

Grazie a questo risultato, il team guidato da Toto Wolf ha scalato la classifica dei costruttori, superando la Ferrari e posizionandosi subito dietro la McLaren. La performance brillante della squadra ha visto George Russell e Andrea Kimi Antonelli contendersi i primi due posti della classifica.

La gara, tuttavia, si è svolta in maniera caotica, specialmente negli ultimi giri, con diversi abbandoni che hanno reso complicato per Carlos Sainz e Fernando Alonso assicurarsi un posto nella zona punti. Anche Franco Colapinto ha confermato il suo talento, riuscendo a guadagnare un posto nei Power Rankings pur non entrando nella zona premi.

Come funziona il ranking?

Un panel composto da cinque esperti scelti dal sito ufficiale della Formula 1 valuta le prestazioni dei piloti, assegnando fino a dieci punti per il rendimento mostrato durante il weekend, indipendentemente dal veicolo guidato. I punteggi assegnati vengono poi aggregati per determinare il risultato finale di ogni gara.

Come si è concluso il Power Ranking del Gran Premio del Canada?

1. George Russell 10.0

2. Andrea Kimi Antonelli 8.8

3. Fernando Alonso 8.8

4. Nico Hulkenberg 8.6

5. Max Verstappen 8.4

6. Esteban Ocon 8.0

7. Oscar Piastri 7.6

8. Oliver Bearman 7.0

9. Charles Leclerc 6.8

10. Franco Colapinto 6.6

