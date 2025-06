Hamilton conferma il grave problema della Ferrari

Lewis Hamilton non è riuscito, ancora una volta, a salire sul podio durante il Gran Premio del Canada, vivendo una giornata difficile con la Ferrari.

Il pilota ha illustrato chiaramente alcuni problemi tecnici riscontrati durante la gara, evidenziando che "la parte inferiore dell’auto, in particolare sul lato destro, presenta una cavità e sono scomparsi tutti i deflettori". Inoltre, ha spiegato di aver incontrato problemi ai freni a metà gara, che lo hanno costretto a trascorrere troppo tempo in un primo stint complicato, dovuto al traffico e a continue variazioni nella strategia. Nonostante ciò, Hamilton si è detto grato di essere riuscito a terminare la gara e di aver raccolto dei punti preziosi.

Dopo il decimo round consecutivo senza un piazzamento sul podio, il pilota ha sottolineato l’urgenza di apportare aggiornamenti significativi all’interno della Scuderia per invertire la rotta. Secondo lui, la squadra deve intervenire su aspetti essenziali, in particolare migliorando la configurazione aerodinamica e il sistema frenante, per ottenere risultati più competitivi nelle prossime competizioni. L’episodio canadese rappresenta un campanello d’allarme per la Ferrari, che dovrà lavorare intensamente per risolvere le criticità e riconquistare il livello necessario per competere ai massimi livelli.

Correlato: L'arma segreta di Kimi Antonelli per fare la storia della F1

Come è concluso il Gran Premio del Canada 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato