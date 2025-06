Verstappen lancia un giudizio FORTE su Antonelli

Max Verstappen ha espresso il suo plauso nei confronti di Andrea Kimi Antonelli, dopo il sorprendente podio ottenuto in Formula 1.

Il pilota olandese, intervenuto durante la conferenza stampa subito dopo il Gran Premio del Canada, ha sottolineato di non essersi mai stupito della prestazione del giovane italiano, che segue da tempo con grande attenzione. Antonelli si è distinto al terzo posto sul Circuit Gilles Villeneuve e ha già fatto la storia, diventando il pilota più giovane a conquistare una pole position in formato sprint durante il Gran Premio di Miami, entrando così a far parte dell’élite dei giovani talenti sul podio.

Antonelli, che ha iniziato la sua carriera nel karting sotto gli occhi attenti di Verstappen, è stato elogiato per la sua naturalezza e per la serenità con cui affronta le gare. "È davvero ammirevole vedere un talento così giovane dimostrare una rapidità innata e un atteggiamento così composto, qualità eccezionali," ha commentato il pilota della Red Bull.

Correlato: L'arma segreta di Kimi Antonelli per fare la storia della F1

Verstappen come fonte d'ispirazione

Il pilota Mercedes ha poi rivelato come il successo iniziale di Verstappen sia stato per lui una fonte importante di motivazione. Secondo Antonelli, osservare il trionfo dell’olandese, soprattutto nei suoi esordi, gli ha dato l’impulso necessario per crescere e migliorarsi continuamente, in un ambiente competitivo che vede anche nomi come George Russell.

Verstappen ha infine affermato che era solo questione di tempo prima che il giovane italiano raggiungesse il podio, aggiungendo: "Sono davvero felice di vederlo trionfare, perché rinvigorisce la fiducia in se stessi. Sono convinto che il suo futuro riserverà ancora grandi successi," anticipando, tra l’altro, che Antonelli si sta preparando a fronteggiare i prossimi impegni scolastici.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato