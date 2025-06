Il NUOVO problema della Ferrari che sta ROVINANDO Hamilton

È emerso un problema tecnico che ha compromesso le prestazioni di Lewis Hamilton durante il recente Gran Premio del Canada.

Secondo quanto riportato da FormulaPassion, il monoposto del sette volte campione del mondo ha mostrato nuove criticità. Oltre a una palese mancanza di fiducia nel veicolo, sono emerse situazioni pericolose: un pedale del freno, allungato in maniera anomala per gran parte della gara, ha reso particolarmente difficili sia le frenate che le accelerazioni.

Hamilton ha dovuto fronteggiare un pedale eccessivamente protratto durante quasi l’intera competizione, mentre Leclerc ha dovuto ricorrere frequentemente alla tecnica del "lift and coast" per ridurre gradualmente la velocità in curva e tutelare il sistema frenante.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

