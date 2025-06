Mercedes svela il segreto della sensibilità di Antonelli

Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha svelato un segreto delicato riguardante Andrea Kimi Antonelli.

In un’intervista ai media dopo la pole position di George Russell, Wolff ha spiegato il sentiment del pilota italiano: "Kimi è leggermente deluso per il quarto posto. Il risultato riflette le sue elevate aspettative e i progressi significativi raggiunti in questa stagione da esordiente.

"Alla fine è stato costretto a utilizzare il secondo pneumatico medio nuovo per accedere alla Q3, un'azione che lo ha svantaggiato nell’ultimo giro. Tuttavia, l’impegno profuso gli consente di puntare al podio in partenza dalla quarta posizione domani."

Il Gran Premio di Spagna ha offerto una gara in cui Oscar Piastri ha dominato con sicurezza, mentre la lotta nelle retrovie è stata accanita. Piastri e Lando Norris hanno allargato il divario in classifica, soprattutto dopo che Max Verstappen, in un finale estremamente movimentato, è stato penalizzato e retrocesso fino al decimo posto. D'altro canto, il miglior esordiente Antonelli non è riuscito a capitalizzare, dovendo abbandonare a causa di problemi alla power unit. Tra i piloti spagnoli, Fernando Alonso ha conquistato i suoi primi punti stagionali, mentre Carlos Sainz ha faticato a emergere, finendo nelle posizioni finali.

Com'è rimasto il Campionato Piloti dopo il GP di Spagna?

Il Gran Premio di Spagna ha regalato una gara in cui Oscar Piastri ha vinto comodamente, ma nelle posizioni posteriori c'è stata molta battaglia.

Oscar Piastri e Lando Norris hanno aumentato il distacco nel Campionato Piloti di F1 dopo che Max Verstappen ha perso la testa nel finale di gara ed è stato penalizzato fino alla decima posizione.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, questa volta non ha potuto segnare punti, poiché si è ritirato a causa di problemi con l'unità di potenza. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio misto: Alonso ha finalmente ottenuto i suoi primi punti della stagione, mentre Carlos Sainz è rimasto nelle ultime posizioni.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono sensazioni positive con Lewis Hamilton, che è finito ancora una volta dietro a Charles Leclerc, autore di un altro podio per la Scuderia.

1. Oscar Piastri 186 punti

2. Lando Norris 176 punti

3. Max Verstappen 137 punti

4. George Russell 111 punti

5. Charles Leclerc 94 punti

6. Lewis Hamilton 71 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 48 punti

8. Alexander Albon 42 punti

9. Isack Hadjar 21 punti

10. Esteban Ocon 20 punti

11. Nico Hülkenberg 16 punti

12. Lance Stroll 14 punti

13. Carlos Sainz 12 punti

14. Pierre Gasly 11 punti

15. Yuki Tsunoda 10 punti

16. Oliver Bearman 6 punti

17. Liam Lawson 4 punti

18. Fernando Alonso 2 punti

19. Franco Colapinto 0 punti

20. Gabriel Bortoleto 0 punti

