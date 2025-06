Bottas rivela entusiasmo alla Mercedes per la partenza di Hamilton

La stella della F1, Valtteri Bottas, ha commentato l’entusiasmo che la nuova formazione piloti sta generando in Mercedes, sottolineando la solidità della coppia composta da George Russell e Kimi Antonelli. Le sue affermazioni rafforzano l’idea che questo cambiamento stia infondendo nuova energia nel team.

La coppia ha iniziato il 2025 con grande forza, permettendo alla scuderia di arroccarsi sul terzo gradino del campionato costruttori. Russell ha già conquistato quattro podi, mentre Antonelli ha totalizzato 48 punti nei suoi primi nove weekend nella massima categoria. Questi risultati preliminari evidenziano il potenziale di un futuro estremamente promettente per il duo.

Il giovane pilota di 18 anni, Antonelli, ha preso il posto di Lewis Hamilton quando il sette volte campione del mondo ha deciso di passare alla Ferrari, puntando a un ottavo titolo mondiale. Questo passaggio ha segnato l’inizio di una nuova era nella competizione.

Da allora, Hamilton ha collezionato appena 71 punti, mentre il suo ex compagno Russell guida la classifica con 111 punti. La differenza di 40 punti sottolinea la prestazione superiore di Russell in pista.

D’altro canto, Bottas, che ha corso come titolare per Mercedes dal 2017 al 2021 e ora ricopre il ruolo di riserva, ha evidenziato l’entusiasmo diffuso all’interno del team. Secondo l’ex titolare, Russell si è affermato come il leader del gruppo e Antonelli promette di essere una vera perla del futuro, rafforzando la fiducia nell’intero progetto.

“In fondo, lo spirito rimane intatto”, ha dichiarato Bottas nel podcast Beyond the Grid. “La mentalità vincente è ancora viva: tutti si impegnano al massimo per risolvere i problemi e migliorare, senza compromessi. L’uscita di una figura tanto influente quanto Hamilton ha fatto la differenza, e ora si percepisce un clima più rilassato che valorizza l’esperienza di Kimi e la giovinezza di George.”

Ritornerà Bottas in griglia nel 2026?

Bottas fu esonerato da Sauber alla fine della stagione 2024, ma Mercedes gli offrì una seconda opportunità includendolo nel team dei test driver. Questa scelta gli permette di rimanere vicino al mondo delle corse e di dimostrare ancora il suo valore.

Il finlandese figura inoltre nelle liste di riserva di McLaren e Williams, pronti ad attivarlo in caso di malattia, infortunio o sanzioni. Questa doppia opportunità è la dimostrazione del riconoscimento che Bottas ha saputo conquistare nel corso della sua carriera.

Tuttavia, le sue ambizioni vanno ben oltre il ruolo di riserva. Il pilota è determinato a tornare a correre a tempo pieno in Formula 1 e punta a ritrovare il suo posto di protagonista nella stagione 2026.

Bottas ha già assicurato che Mercedes sarebbe disposto ad ascoltarlo se si presentasse l’occasione di confrontarsi con un team a metà 2025. Inoltre, l’arrivo del nuovo team Cadillac nel 2026 aprirà due posti per quei piloti desiderosi di rientrare in competizione.

A completare il quadro, Bottas ha rivelato di aver intrapreso contatti con Alpine alla fine della stagione 2024, mentre i rumor sulla formazione dei piloti per il 2026 continuano a proliferare. Questo scambio di idee potrebbe segnare l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo nella sua carriera.

