Il fattore che frena Lewis Hamilton in Ferrari

Han reso noto quale sia il problema che potrebbe frenare Lewis Hamilton all'interno della Ferrari.

Derek Warwick, commissario attivo della FIA, ha commentato su PlanetF1: "Tutti abbiamo interpretato il suo ingresso in Ferrari come un’opportunità straordinaria per andare a vincere l’ottavo titolo mondiale. Tuttavia, al momento la vettura non riesce a conquistarlo.

"La maggior parte dei critici sosterrà che, con i suoi sette campionati e 105 vittorie, ogni pilota impara ad adattarsi alla macchina di cui dispone – come ha sicuramente fatto Charles. Eppure, per qualche motivo, Hamilton fatica a familiarizzare con il nuovo contesto.

"Spesso si sottovaluta, e forse anche lui, la complessità di unirsi ad un team differente: abituarsi ai suoi sistemi, alle modalità di comunicazione e alle necessità reciproche richiede tempo.

"Forse l’aspetto più critico riguarda il volante, ricco di innumerevoli regolazioni, che potrebbe non essere ancora stato completamente padroneggiato. Voglio che Hamilton continui a vincere gare e lotti per il Campionato Mondiale? Assolutamente, se lo merita: un ottavo titolo sarebbe il riconoscimento per il suo talento.

"Tuttavia, non credo che ciò accadrà quest’anno. Se il trend persiste, temo che potrebbe già essere tentato dal ritiro. Non lo immagino gareggiare a mezzo secondo da Charles, né vedo in lui le consuete prestazioni di un campione al vertice, come nel caso dei posizionamenti intermedi.

"Negli ultimi tre anni con la Mercedes il pilota ha dovuto sopportare pressioni e difficoltà, e adesso serve una ricarica di fiducia. In Cina, dopo la vittoria nella gara sprint, sembrava finalmente esserci un punto di svolta, ma la vettura continua a non essere all’altezza delle sue aspettative".

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato