Max Verstappen si ritirerà quest'anno, afferma una fonte importante della Red Bull.

Il tetracampeone della F1, Max Verstappen, si ritirerà quest’anno, secondo quanto ha rivelato una fonte del team Red Bull.

Calum Nicholas, noto per essere stato il meccanico di maggior rilievo della scuderia, era una presenza fissa nel garage nei weekend di gara, guadagnandosi numerosi follower sui social grazie alla sua partecipazione alla serie documentaristica di Netflix “Drive to Survive”.

Nonostante il ruolo decisivo che ha avuto nelle vittorie della Red Bull nel 2022 e 2023, lo scorso anno Nicholas annunciò che avrebbe lasciato il suo incarico, dopo 13 stagioni, per intraprendere la carriera di ambasciatore per un celebre marchio di bevande energetiche.

Recentemente, dopo la pubblicazione del suo libro “Life in the Pitlane” e l’assoluta transizione al nuovo ruolo di tecnico senior, l’ex meccanico si è fatto largo nella serie YouTube “Driver with Lucas Stewart”. Durante l’intervista ha ripercorso il suo percorso professionale, raccontando come fosse lavorare fianco a fianco con alcune delle figure più importanti della Formula 1.

In quella conversazione gli è stato chiesto quanti titoli avrebbe complessivamente vinto l’attuale campione, Verstappen, nel corso della sua carriera. “Credo che quest’anno Verstappen si consacrerà campione e poi si ritirerà”, ha dichiarato la fonte di Red Bull.

Può Verstappen ancora vincere il campionato 2025?

Nicholas ha negato di disporre di ulteriori informazioni sui piani della Red Bull per il resto della stagione, pur sottolineando che non si può mai escludere il campione. “Non supportare Verstappen sarebbe follia”, ha puntualizzato.

Dopo un eccezionale triplice successo in Europa, sembrava che Verstappen avesse ottime possibilità dopo la vittoria al Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Sebbene i rivali Oscar Piastri e Lando Norris abbiano anch’essi conquistato trionfi, il weekend spagnolo ha visto Piastri allungare il proprio vantaggio, mentre Verstappen ha affrontato una giornata particolarmente difficile.

Il pilota olandese è stato coinvolto in una collisione controversa con George Russell della Mercedes, che gli è costata una penalizzazione di 10 secondi e tre punti di penalità. Attualmente, Verstappen è a un solo punto dal raggiungere il limite sanzionatorio che potrebbe escluderlo da una gara, mettendo a rischio le sue ambizioni di mantenere il titolo nel 2025.

Tuttavia, se il 27enne riuscirà a mantenere una prestazione impeccabile nei prossimi Gran Premi in Canada e in Austria, avrà ancora l’opportunità di conquistare un quinto campionato consecutivo, eguagliando così un primato storico.

