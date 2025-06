Bottas, il compagno di squadra ideale di Checo Pérez nella F1 2026

Valtteri Bottas potrebbe presto condividere la scuderia Cadillac con Checo Pérez, rimanendo una pedina molto ambita dalle principali squadre di Formula 1.

Al momento il finlandese è impiegato come pilota di riserva per la Mercedes, ma non nasconde il desiderio di dare una svolta alla sua carriera. Ha anche accennato alla possibilità di un futuro con la Red Bull Racing, pur sapendo che un passaggio non avverrà in maniera immediata.

Bottas, che ha iniziato in F1 nel 2013 con la Williams per poi conquistarsi un ruolo da veterano in Mercedes nel periodo 2016-2017, si è guadagnato numerose occasioni di emergere in pista, anche facendo da vice-campione dietro Lewis Hamilton.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: il futuro di Kimi Antonelli alla Mercedes si sta definendo!

Bottas punta alla Red Bull ma incontra un ostacolo

Il pilota ha recentemente espresso l’intenzione di correre per la Red Bull Racing nel 2026, ma è ben consapevole delle difficoltà legate a questa opportunità. All’interno della squadra, infatti, vi è chi nutre qualche riserva nei suoi confronti, in particolare Helmut Marko, che ricorda ancora l’incidente al Gran Premio d’Ungheria 2021, quando Max Verstappen vide incrinarsi le sue chance per il titolo.

In un’intervista sul podcast F1 “Beyond The Grid”, Bottas ha spiegato: “L’idea è scivolata via rapidamente, perché in Red Bull c’è qualcuno, o addirittura una persona, che per ragioni ancora oscure non guarda con favore al mio arrivo. Non so se riescono a considerare opzioni extra dalla loro accademia, vista la presenza di tanti piloti, inclusa una squadra junior.”

Cadillac, la proposta più convincente

Nonostante le sue ambizioni, le opportunità per Bottas si fanno sempre più ridotte poiché la maggior parte degli equipaggi ha già completato le proprie formazioni per il 2026. In questo scenario, Cadillac emerge come l’opzione più interessante, pur continuando a dialogare con altri nomi di rilievo come Sergio Pérez, Zhou Guanyu e Mick Schumacher.

Il pilota finlandese ha dichiarato: “Il progetto Cadillac mi entusiasma molto. Correre con loro significa poter contribuire fin dai primi momenti, offrendo una motivazione in più per dare il massimo in pista.” Un’altra ipotesi riguarda Alpine, che sta valutando di integrare nella propria formazione un pilota esperto esterno, convinta che l’esperienza possa fare la differenza nonostante la complessità della politica sportiva e le dinamiche di mercato legate ai finanziamenti.

IndyCar: una valida alternativa per Bottas?

Se il passaggio in Formula 1 dovesse risultare irraggiungibile, Bottas ha già messo in conto un piano B. Il pilota non esclude infatti la possibilità di dedicarsi all’IndyCar, dicendo: “Se il prossimo anno non riuscirò a trovare un posto in F1, dovrò cercare in alternativa. L’IndyCar è sicuramente una proposta interessante e mi piacerebbe firmare per più stagioni, poiché rappresenta una grande novità. Anche se non ho mai corso su circuiti ovali, sono convinto di potermi adattare rapidamente e di poter dare il mio contributo anche in quel contesto.”

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato