Le importanti lezioni apprese da Antonelli in vista del GP del Canada

Il pilota novizio della Mercedes, Kimi Antonelli, ha chiuso la gara di Barcellona senza riuscire a conquistare alcun punto, proseguendo così una striscia di prestazioni deludenti a partire dal GP di Miami. L’esperienza vissuta durante la triple carterlera in Europa si è rivelata una delle più frustranti della sua prima stagione, con le "Flechas Plateadas" che hanno concluso il weekend a mani vuote. Nonostante il risultato non sia stato quello sperato, Antonelli ha saputo trarre insegnamenti preziosi per migliorare sia la messa a punto della vettura che il rapporto di comunicazione con il team.

Il giovane pilota ha commentato la sua esperienza sottolineando l’importanza di imparare dagli errori: “Ho avuto l’opportunità di comprendere meglio quanto sia fondamentale una messa a punto accurata e di capire come comportarmi in situazioni di forte pressione, migliorando il feedback da fornire al gruppo”. Inoltre, Antonelli ha spiegato come il tornare sui propri passi dopo aver scelto una determinata strategia gli abbia regalato spunti importanti per il futuro, insegnandogli anche a gestire la frustrazione durante la gara.

