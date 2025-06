La grave siccità di Antonelli preoccupa la Mercedes

Il debutante della Mercedes, Kimi Antonelli, ha abbandonato a Barcellona e da allora fatica a mettere a segno punti sin dal GP di Miami.

La sua esperienza nelle tre gare europee si è rivelata tra le più deludenti della sua prima stagione in Formula 1, con le Frecce d’Argento che hanno concluso senza risultati significativi. Dopo due abbandoni e un quindicesimo posto, il giovane pilota si trova ad affrontare gravi difficoltà nel dimostrare il suo valore in pista, evidenziando le sfide ancora da superare per affermarsi al massimo livello del campionato mondiale.

In vista del Gran Premio in Canada, Antonelli avrà l’opportunità di rimettersi in carreggiata e recuperare terreno nel campionato piloti, dove la mancanza di punti lo ha momentaneamente penalizzato.

L’obiettivo sarà quello di operare in sinergia con il compagno di squadra George Russell, per riportare la Mercedes in una posizione competitiva e rilanciare la stagione. Questa nuova sfida sul circuito canadese rappresenta un’occasione fondamentale per il giovane corridore di consolidare la sua esperienza e recuperare la fiducia necessaria per le prossime gare.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: il futuro di Kimi Antonelli alla Mercedes si sta definendo!

Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato